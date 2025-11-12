竹内涼真×町田啓太、Netflix映画『10DANCE』甘く刺激的な予告映像＆キーアート解禁
俳優の竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務めるNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』が、12月18日より世界独占配信される。本作初の映像解禁となる予告映像と重なり合う2人の身体を捉えた印象的なキーアートが公開された。
【動画】本作初の映像解禁となる予告映像
本作は、競技ダンスと男性同士の関係性を描いた井上佐藤による同名漫画が原作。監督は、「るろうに剣心」シリーズなどで知られる大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる〈10ダンス〉の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。
物語の中心となるのは、競技ダンス界で活躍する2人の“信也”。ラテンダンスの日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる鈴木信也役を竹内。スタンダード（ボールルーム）の日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、鈴木信也を〈10ダンス〉の世界に誘う杉木信也を町田が演じる。タイプも価値観も異なる2人が、全種目を踊る〈10ダンス〉の頂点を目指す中で、対立しながらもひかれ合っていく。
さらに、鈴木のパートナー・田嶋アキを土居志央梨、杉木のパートナー・矢上房子を石井杏奈が演じ、4人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛が交差する。
公開された映像では、鈴木と杉木、生きてきた世界も性格も異なる“二人の信也”の、衝突するプライドと、ダンスに懸ける情熱、そして闘志ほとばしるシーンの連続に、まさに冒頭から目が離せない内容となっている。
そして何よりも注目すべきは、本作で欠かすことのできないダンスシーン。鈴木（竹内）とアキ（土居）は気迫をも感じさせるダイナミックなラテンダンス、杉木（町田）と房子（石井）は堂々たる風格のスタンダード（ボールルームダンス）、それぞれ4人ともが社交ダンス未経験という立場から、一から過酷なダンスレッスンを乗り越え、プロをも唸らせるほどの美しくも迫力あるダンスを披露している。
さらに、鈴木と杉木のふたりが、共に〈10ダンス〉の頂点を目指しぶつかり合う中で、どうしようもなくひかれ合っていくさまも映し出されている。「ダンスは技術でも体力でもない。愛よ」という劇中のセリフの通り、作品の核には“身体と心で触れ合う愛”がある。
杉木のダンスの指導者マーサが杉木に言う「ダンスは技術でも体力勝負でもない、愛よ」のせりふのように、パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛を以て完成するダンスでもある。はたして2人の信也の間に、どんな愛が生まれるのか、そして彼らが目指す先に待っているものとは──。
約8年ぶりの共演となる竹内と町田が情熱的に、繊細に、そして艶やかに、まさに新境地を魅せつける。
