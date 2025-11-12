お父さんが呼んだ時はすぐに来て、大好きだと示してくれるワンコ。お母さんも対抗しようと、ワンコの名前を呼んでみたら…？まさかの態度の違いが話題になり、投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破。「可愛いw」と爆笑する人が続出しています。

【動画：お父さんから『犬に愛されている様子』が送られてきたので、対抗した結果…切なすぎる『態度の豹変っぷり』】

お父さんが呼んだ時の態度

Instagramアカウント「musashidayo1002」には、フレンチブルドッグの「武蔵（ムサシ）」くんとご家族の日常が投稿されています。ある日、お母さんにお父さんから武蔵くんの映像が送られてきたそう。そこに映っていたのは、お父さんに呼ばれた時の武蔵くんの様子でした。

武蔵くんは床に寝転がってくつろいでいるところだったのですが、お父さんが「ムサ！」とお名前を呼んだ途端に起き上がったとか。そして「おいで」と声をかけると、トコトコ歩いて真っ直ぐお父さんのもとへ。呼んだらすぐに来てくれるというのは、お父さんが愛されている証拠ですね！

お母さんが呼んだ時は…？

映像を見て「マウントをとられた！」と悔しくなったお母さんは、自分が呼んだ場合も武蔵くんは来てくれると信じてチャレンジしてみることに。さっそく、おもちゃをくわえて立っている武蔵くんに向かって、「むーちゃん！」と声をかけてみたら…？

お父さんが呼んだ時と違って、なぜか武蔵くんは無反応！「おいで」と呼んでみても、お母さんをじっと見つめているだけで全く動こうとしなかったとか。そんな武蔵くんの塩対応に、お母さんが「むーちゃん？」と困惑していると…。

態度の違いに爆笑！

なんと武蔵くんはくるりとお母さんに背を向けて、そのまま立ち去ってしまったとか！まさかお父さんに呼ばれた時とお母さんに呼ばれた時とで、ここまで態度が違うとは…。自分も愛されていることを証明したかったのに、武蔵くんの豹変ぶりにショックを受けることになってしまったお母さんなのでした。

この投稿には「ツンデレで可愛い」「ママさん、見事に振られるｗ」「そんなもんですよねｗ」「え～っ、はっきりしてる…」といったコメントが寄せられ、武蔵くんのあからさますぎる態度に爆笑する人が続出することとなりました。

ドライな一面を見せることもあるけれど、本当は家族みんなが大好きで、甘えん坊さんだという武蔵くん。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「musashidayo1002」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「musashidayo1002」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。