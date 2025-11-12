女の子のわんこ愛が溢れる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で59万回再生を突破し、「めっちゃ嬉しそう」「満面の笑みに癒される」「愛が溢れてる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリミングした豆柴とゴールデンレトリバー→帰宅すると、1歳の女の子が…愛に溢れた『まさかの行動』】

愛犬2匹をトリミングをしたら…

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの可愛い姿がたびたび話題となります。今回、うにくんとおからちゃんはトリミングをすることになりました。ご夫婦の都合により、出張でのトリミングをお願いしたそうです。

2匹が頑張っている最中、リビングにやってきたのは1歳の女の子『ほの』ちゃん。ほのちゃんは、いつもいる2匹がいなかったため、不思議そうな表情をしていたといいます。そこへ、トリミングを終えた2匹が戻ってきました。

数時間ぶりの再会に全員大歓喜！！

リビングに入ったおからちゃんは、ほのちゃんに向かって猛ダッシュ！「帰ってきたよ！」と言わんばかりに、すごい勢いでチューをしたそうです。そんなおからちゃんに、ほのちゃんも思わず笑いが止まりません…。

数時間ぶりの再会を果たした3兄妹は、縦横無尽に走り回って喜びを確かめ合っていたとか。勢いあまったおからちゃんの尻尾がぶつかっても、ほのちゃんはニコニコ。ちょっぴり落ち着いて水を飲むおからちゃんに近寄り、綺麗になった毛並みを堪能するように寄り添っていたといいます。

熱い抱擁をする光景にホッコリ♡

おからちゃんが水を飲み終わったのを確認すると、ほのちゃんはおからちゃんにギューッと抱き着きました。頑張ったおからちゃんにご褒美をあげようと思ったのでしょうか。チューのお返しと、熱い抱擁を交わしたそうです。

ほのちゃんは、うにくんにも抱擁をしにいったといいます。うにくんはマイペースな性格ですが、ほのちゃんの愛情の前には成す術もありません。されるがままにギューッと抱きしめられ、舌を出して照れていたとか…♪

愛情溢れるご家族の光景に、思わず癒されてしまう一幕なのでした。

この投稿には「ギューッとする姿に癒されました」「可愛いすぎてこっちまで笑顔になりました」「思いやりはパパママの愛情の賜物ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの仲睦まじい日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

