パドレスの新監督に就任したクレイグ・スタメン氏（41）が10日（日本時間11日）に会見を開き、自身がどのようにして監督の座に就いたのか、経緯を語った。AP通信が11日に報じた。

スタメン氏はメジャー通算13年のキャリアを持ち、2017年からパドレスに所属。主に救援投手として333試合に登板し29勝20敗、防御率3.36、5セーブを記録した。メジャーでの最後の登板は22年。23年春季キャンプで肩を負傷し、回復が見込めないことが明らかになったため、同年8月に現役を引退した。

引退後はパドレスのメジャーコーチングスタッフおよび野球運営部門のアシスタントとして勤務。球団のプレラー編成本部長は、スタメン氏が家族とともにオハイオ州で生活しながら仕事を両立している状況を理解しつつ、組織内でより大きな役割を担う意思があるか、たびたび問いかけていたという。当初は監督候補の面接を手伝う側だったスタメン氏だが、次第に自身が候補者として名前が挙がるようになったという。

スタメン氏は会見でこう振り返った。「AJ（プレラー編成本部長）は最初、控えめでした。しかし面接を進める中で突然、“監督になることを考えてほしい”と打ち明けられたのです」。最大の懸念は家族のカリフォルニア移住だったが、プレラー編成本部長の強い信頼が後押しとなり、家族で熟慮を重ねた結果、決断に至った。「最終的に“イエス”になりました。家族としてその決断を下したのです。この機会を断る理由はどこにもありませんでした」

プレラー編成本部長が監督経験の少ない人物を起用するのはこれが3度目。スタメン氏はプレラーが編成トップの座に就いた15年以降、6人目の監督となる（代理監督を除く）。プレラー編成本部長はスタメン氏を高く評価し、以下のように語った。「彼は競争心が強く、努力家で、準備も周到な自然体のリーダーです。投手としてクラブハウスのさまざまな層と関わり、7〜8年間で多くの選手と強い絆を築いてきた。再建期から現在の90勝以上のプレーオフチームまで、成功も失望も最前列で見てきた。その経験は監督として必ず生きるはずです」

スタメン氏自身も投手起用に自信を見せる。「救援投手としての経験の利点は、常に“いつ投手交代が来るか”を考えながら試合を見ていたことです。特に私の役割では、初球から最後まで常に準備していなければならなかった」と話している。