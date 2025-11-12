日経平均は史上最高値を更新したが、10月以降、食料品の値上げが相次ぎ、その数、3000品目超。実質賃金は8か月連続で減少した（厚労省「毎月勤労統計」）。

給料だけに頼る人生で大丈夫か

毎月25日、口座に振り込まれる給料、手取り24万円。

家賃、食費、光熱費など、生活に欠かせない支払いを終えれば、残るのは数万円。

「まあ、普通に暮らせているし」

そう自分に言い聞かせながら、日々をやり過ごしている。

だが、同僚の突然の退職や、ニュースで見るリストラ報道が、現実を突きつける。

結局のところ、給料という一本の柱だけに頼る生活は、見た目よりはるかに不安定だ。

けれど多くの人は、「本業だけで生きていける」と思い込み、他の収入源を考えようとしない。

本業の収入だけに頼ることは、経済的な選択肢を狭め、将来の可能性を閉ざしていく。

安定しているように見えて、実は一番危うい状態なのかもしれない。

お金の世界的ベストセラーの教え

14か国以上で翻訳されている世界的ベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

投資だけが富の階段のレベル4（資産100万ドル以上〜1000万ドル未満）に到達する唯一の方法ではない。副業を成功させるという方法もある。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.181）より

多くの人が資産を築けない理由は、収入源がひとつしかないからだ。

本業の給料だけでは、どれだけ節約しても限界がある。

残業を増やしても、昇給を待っても、劇的に収入が増えることは少ない。

そして、その収入源を失えば、窮地に立たされてしまう。

だからこそ、富を築いている人たちは「収入源を増やす」ことに注力している。

富への道を閉ざす本当の理由

実際、副業は本業に支障をきたさない夜間や週末に行える。

本業を辞めずに副業で継続的に収入が得られれば、経済的なリスクを軽減できる。

副業といっても、大きなビジネスを始める必要はない。

小さく始められるものはいくらでもある。

週末だけのフリーランス業務、オンラインでのスキル販売、趣味を活かした商品づくり。

可能性は無限にあり、副業で稼げる金額に限界はない。

本書を読んで感じたのは、「安定」の定義が変わってきているということだ。

ひとつの会社に長く勤めることが安定だった時代は終わり、今は「複数の収入源を持つこと」が安定になりつつある。

大切なのは、「本業だけで十分」という思い込みから抜け出すこと。

その一歩が、経済的な余裕と選択肢を生み出していく。

副業は単なる小遣い稼ぎではなく、将来の自由をつくるための種まきだ。

やがてその種は、「自分で人生を設計する力」へと変わり、10年後の経済的な自由につながっていくのだ。

