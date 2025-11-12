12日（水）東京都心で今季1番の冷え込み。日中は広く冬晴れとなるでしょう。

＜12日（水）の天気＞

冬型の気圧配置がゆるみ、広く高気圧に覆われています。雪の降った北海道では朝にかけて0℃前後まで冷え込んだため、路面凍結に注意が必要です。

関東甲信や東海では今シーズン1番の冷え込みとなり、東京都心は午前7時前に8.1℃まで気温が下がりました。日中は日本海側の天気も回復し、おだやかに晴れるところが多いでしょう。空気も乾燥して洗濯日和になりそうです。

一方、前線が停滞する沖縄では引き続き大雨となり、土砂災害などに警戒が必要です。九州南部も湿った空気が流れ込み、次第に雨が降る見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

東北南部〜西日本では朝との気温差が10℃前後ありそうです。

札幌 8℃（＋4）

仙台 14℃（±0）

新潟 14℃（＋1）

東京 15℃（ -1）

名古屋 17℃（ -1）

大阪 18℃（±0）

鳥取 19℃（＋1）

高知 20℃（＋1）

福岡 19℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

13日（木）は雲が多くなり、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。14日（金）〜16日（日）は晴れて20℃前後まで気温が上がりますが、来週は一気に寒くなりそうです。沖縄は17日（月）頃まで雨が続く予想です。13日（木）には台風26号が先島諸島に近づくため、暴風や高波にも警戒が必要です。

■札幌〜名古屋

北日本では13日（木）〜14日（金）と、16日（日）〜週明けに雨や雪が降るでしょう。特に来週は強い寒気が流れ込み、長野でも雪になる見込みです。関東南部や東海はしばらく天気の大きな崩れはありませんが、来週は一段と寒くなり冬が深まりそうです。