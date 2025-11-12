¥ïー¥ÊーºÇ¸å¤ÎÍÎ²èÇÛµë¡¢´¶¼Õ¤ÎÍè¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È·èÄê ¨¡ ¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¥·ー¥ë¥É¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¤ÇÇÛÉÛ
2025Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ëÊÆ¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹ÍÎ²èºîÉÊ¤Î¹ñÆâÇÛµë¶ÈÌ³¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡£2026Ç¯¤è¤êÅìÊõ³ô¼°²ñ¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅìÊõÅìÏÂ¡¢ÅìÏÂ¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Ø¤È°Ü¤ë¡£
¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Æ±¼ÒºÇ¸å¤ÎÍÎ²èÇÛµëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥êー±Ç²è¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¤ò2025Ç¯11·î28Æü¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¥·ー¥ë¥É¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
±Ç²è¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤ÎµÏ¿Åª¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤ÈÆüËÜ¸ø³«¤òÂÔË¾¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼¤ò¼õ¤±¡¢¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÆüËÜ¸ø³«¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤À¡£
ÉñÂæ¤ÏÀÅ¤«¤Ê¹Ù³°¤ÎÄ®¥á¥¤¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡£¤¢¤ë¿åÍËÆü¤Î¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡£»Ò¶¡¤¿¤Á17¿Í¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¡¢³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¡¢¼«¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤¢¤È¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ø»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤À¤±¡£µ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ã´Ç¤¶µ»Õ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¸ÃÄ¼ºí©»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¶¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤¬Â¿È¯¡¢¤ä¤¬¤ÆÄ®Á´ÂÎ¤¬¶¸¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
923Ç¯4·î4Æü¡¢¥Ï¥êー¡¢¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¢¥µ¥à¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î4¿Í¤Î¥ïー¥Êー·»Äï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥·ー¥ë¥É¡Ê½â¡Ë¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¥·ー¥ë¥É¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢1992Ç¯5·î29Æü¤ÎÆüËÜË¡¿ÍÎ©¤Á¾å¤²Åö»þ¤Î¥í¥´¤òÆÃÅµ¤ËºÎÍÑ¡£100Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥ïー¥ÊーºÇ¸å¤ÎÍÎ²èºîÉÊ¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¾å±Ç·à¾ì¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇ¸å¤ÎÍÎ²èÇÛµë¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¾å±Ç·à¾ì°ìÍ÷¡¡
¢¨11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë»þÅÀ
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³Æ·à¾ì¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¡ÚµÜ¾ë¡Û MOVIXÀçÂæ
¡Úºë¶Ì¡Û MOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó»°¶¿
¡ÚÀéÍÕ¡Û MOVIXÇð¤ÎÍÕ¡¢T¡¦¥¸¥ç¥¤ÁÉ²æ
¡ÚÅìµþ¡Û ¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¥·¥ã¥ó¥Æ¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¡¢
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¶Ó»åÄ®¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¡¢MOVIX¾¼Åç¡¢Î©Àî¥·¥Í¥Þ¥·¥Æ¥£
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13¡¢¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥ÞSTYLE-S¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢¥Á¥Í¥Á¥Ã¥¿
¡ÚÀÅ²¬¡Û MOVIXÀ¶¿å
¡Ú°¦ÃÎ¡Û ¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¡¢MOVIX»°¹¥¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¡ÚµþÅÔ¡Û MOVIXµþÅÔ
¡ÚÂçºå¡Û Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡¡¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡¢MOVIXºæ¡¢MOVIXÈ¬Èø
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û ¥·¥Í¡¦¥êー¥Ö¥ë¿À¸Í
¡Ú¹Åç¡Û ¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¡ÚÊ¡²¬¡Û ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤Ê¤«¤Þ16¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥È¥ê¥¢¥¹µ×»³
¡Ú·§ËÜ¡Û ·§ËÜ¥Ô¥«¥Ç¥êー
¡Ú²Æì¡Û ¥ß¥Ï¥Þ7¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë·à¾ì¸ø³«¡£