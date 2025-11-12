20年ぶりにディズニーに行こうとしたらチケット代の高さに加えて休日料金もあってビックリ！価格変動のあるチケットについて分かりやすく教えてください。

チケットが“日によって違う”のはなぜ？

ディズニーリゾートでは、2021年から入園チケットに価格変動制（ダイナミックプライシング）を導入しました。これは、来場者数を分散させるために、混雑が予想される日は高く、空いている日は安くするという仕組みです。

たとえば2025年11月現在、大人の「1デーパスポート」は以下のように変動しています。



・平日

9400円 ・金曜日

9900円 ・土、日、祝日やパークイベント開催日

1万900円



つまり、同じチケットでも行く日によって最大で2500円近く差が出るのです。

この制度は、近年の混雑緩和対策の一環。以前は常に同一料金だったため、どうしても土日や祝日に来場が集中してしまい、パークが過密状態になっていました。価格を調整することで、より快適に楽しめる環境づくりを目指しているのです。



チケットの種類も増えている！

チケットの価格変動は1デーパスポートだけではありません。近年は時間指定パスやアフター6パスなど、ライフスタイルに合わせた多様なチケットが登場しています。

・1デーパスポート（開園～閉園）

一番オーソドックスなチケット。価格は変動制。

・入園時間指定パスポート（午前10時30分～）

少し遅めの入園で、価格もやや抑えめ。

・アフター6パスポート（平日18時以降）

平日のみ販売される夜限定チケット。仕事帰りでも楽しめる。

・ファンタジースプリングス入場確約パス付きチケット

新エリア「ファンタジースプリングス」に必ず入れる特別チケット（ホテル宿泊者など限定）。

目的やスケジュールに合わせて、最適なチケットを選ぶ時代になっているのです。



チケットの買い方と注意点

現在、ディズニーのチケットは公式サイトまたは公式アプリでのオンライン購入が基本です。日付指定が必須で、紙チケットの販売は原則終了しています。購入の流れは以下の通りです。



1．東京ディズニーリゾートの公式サイトまたはアプリにアクセス

2．行く日とパーク（ランドまたはシー）を選択

3．チケットの種類・人数を選ぶ

4．クレジットカードなどで決済



人気の日は早めに売り切れるため、予定が決まったらできるだけ早く購入するのがおすすめです。また、キャンセルや日付変更には制限があるため、購入前に予定をしっかり確認しておきましょう。



どうすればお得に行けるの？

価格変動制の導入で「高くなった」と感じる人も多いですが、工夫次第でまだまだお得に楽しむ方法もあります。



1．平日を狙う

料金が安く、待ち時間も短めで一石二鳥。



2．午後からのチケットを使う

午前中の混雑を避け、少し安く入園できる。



3．オフィシャルホテル宿泊特典を活用

チケット確約や早めの購入ができる場合も。



4．年間パスポートの復活情報をチェック

2025年以降、再導入の可能性も話題になっており、ファンは要注目です。



高くなったけど“体験価値”もアップ

確かにチケット価格は上がりましたが、パークの進化も目覚ましいものがあります。

「美女と野獣“魔法のものがたり”」や「ファンタジースプリングス」など、映画の世界をそのまま再現した新エリアやアトラクションが続々登場。エンターテインメントの質もかつてないほど高まっています。

つまり、料金の上昇＝体験価値の向上といえるでしょう。20年前の思い出の場所が、最新技術と物語体験で進化を遂げた「夢の国」に。価格は上がっていますが、一度足を踏み入れればその理由がきっと分かるはずです。



出典

株式会社オリエンタルランド パークチケット

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー