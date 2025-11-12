「紀伊神谷」はなんて読む？答えはひらがな5文字！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「紀伊神谷」はなんて読む？

「紀伊神谷」という漢字を見たことはありますか？ 和歌山県にある駅名で、答えは5文字です。 いったい、「紀伊神谷」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きいかみや」でした。 紀伊神谷駅は、和歌山県伊都郡高野町に位置している駅です。 高野山電気鉄道当時の1928年、高野下駅から紀伊神谷駅まで開通したとされており、当時の駅名は地名の「神谷」でした。 ちなみに、紀伊神谷駅は2024年度の1日平均乗降人数は6人と南海電鉄のなかでは一番少ない駅となっているのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『南海電鉄』

