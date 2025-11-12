三菱「“新”スゴい本格四駆」発売！ 全長5.3mのロングな“カクカク”ボディ×真っ黒パーツがカッコいい！ 精悍＆特別な「トライトン ブラックエディション」どんなモデル？

精悍＆特別な「トライトン ブラックエディション」どんなモデル？

三菱は2025年11月6日、1トンピックアップトラック「トライトン」に、外装の各部へブラックのアクセントカラーを施した特別仕様車「BLACK Edition（ブラックエディション）」を新たに設定し、発売しました。

どのような特別仕様車なのでしょうか。

真っ黒な「トライトン ブラックエディション」

三菱の1トンピックアップトラックは、1978年に「フォルテ」として登場して以来、「ストラーダ」「トライトン」と名前を変えながら、約45年以上にわたって愛用されています。

これまでにシリーズ累計で約580万台を生産し、世界の約150の国や地域で販売されるなど、同社にとって重要な世界戦略モデルひとつとしてラインナップされます。

現行モデルは6代目にあたり、2023年7月にタイで世界初公開された後、2024年2月から国内販売が開始されました。

ボディやラダーフレーム、パワートレインに至るまですべてが新開発されたほか、力強いスタイリングをはじめとする内外装の質感の高さも大きな特徴です。

生産はタイで行われ、海外市場向けには複数のボディタイプや駆動方式が用意されていますが、日本へは4ドア・5人乗りの「ダブルキャブ」ボディと4WDを組み合わせたモデルのみが導入されました。

国内仕様のトライトンのボディサイズは、全長5320mm-5360mm×全幅1865mm-1930mm×全高1795mm-1815mm、ホイールベースは3130mm。角ばった無骨なスタイリングに、本格四駆らしい力強いエクステリアデザインを実現しています。

パワートレインには、最高出力204ps（150kW）・最大トルク470Nmを発揮する新開発の2.4リッター直列4気筒2ステージターボ付きクリーンディーゼルエンジンを搭載し、トランスミッションには6速スポーツモード付ATが組み合わされました。

4WDシステムは三菱独自の「スーパーセレクト4WD-II」を採用し、7つのドライブモードを装備。さらに、新採用の「AYC（アクティブヨーコントロール）」のほか、ブレーキ制御タイプのアクティブLSDやヒルディセントコントロール、ヒルスタートアシストも搭載することで、優れた走行性能と悪路走破性を実現しています。

このほか、先進運転支援機能「e-Assist」やコネクティッド機能「三菱コネクト」の採用により、安全性や利便性も大幅に向上しました。

グレードは、スタンダードモデルの「GLS」と上級モデルの「GSR」をラインナップ。そして今回、GLSをベースにした特別仕様車ブラックエディションが追加設定されました。

ブラックエディションはルーフレールを追加するとともに、18インチアルミホイールやサイドステップ、その他のメッキやシルバーのパーツをブラックで統一。

加えて、フロントバンパーガーニッシュ、フォグランプベゼル、電動格納式ヒーテッドドアミラー、アウタードアハンドル、リアゲートハンドル、リアバンパーをブラックメタリックで仕上げるなど、エクステリアの各所をブラック化することで、より精悍かつ力強いスタイリングとしています。

ボディカラーには、「ジェットブラックマイカ」「ホワイトダイヤモンド」「グラファイトグレーメタリック」の3色が用意されました。

トライトン ブラックエディションの価格（消費税込）は509万8500円です。数々の専用パーツを装着しながら、ベースのGLSに対して11万円高の設定となっています。