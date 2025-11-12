¡ÚPyt¡Û¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê♡¥À¥½¥à´Æ½¤¤Î¡ÖGENBA LIP GLOSS¡×¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì
´Ú¹ñ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥·ー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖPyt¡Ê¥Ô¥å¥Ã¥È¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£LE SSERAFIMÀìÂ°¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥À¥½¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖGENBA LIP GLOSS¡×¤Ë¡¢Åß¤ÎÆÃÊÌ¥«¥éー¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤È±ð¤òÎ¾Î©¤·¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤â¿°¤ò¤·¤Ã¤È¤êÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹♡
¡ÚPyt ¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¡ÛÅß¸ÂÄê¤Î2¿§¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥²¥ó¥Ð ¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹_¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥²¥ó¥Ð ¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹_¥¹¥È¥í¥Ù¥êー
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤Î2¿§¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥¢ー¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ´¤±´¶¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1ËÜ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¥éー¡£¿°¤Ë·ì¿§´¶¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¡¢´éÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö ¤É¤Á¤é¤âÃ±ÉÊ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¾å¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡§3.2g
¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¿·ºî¥Ñ¥¦¥Àー¡õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×♡Åß¸ÂÄê¤Î¸¸ÁÛ¥Ä¥äÈ©¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÚPyt¡Û¡È¸½¾ì¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡©
Pyt¤Ï¡¢K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥À¥½¥à¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¼ÂºÝ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸½¾ì¡ÊGENBA¡Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¥×¥í¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGENBA LIP GLOSS¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£±ð¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤ÈÊÝ¼¾ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÅß¤Ç¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Á¥Ã¥×¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Æー¥¸¥á¥¤¥¯¤«¤éÆü¾ï¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥×¥é¥¶³ÆÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ê¥Çー¤Îµ±¤¤òÅ»¤Ã¤Æ♡
¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê¥«¥éー¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Pyt¤Î¡ÖGENBA LIP GLOSS¡×¤Ç¡¢Åß¤Î¿°¤Ë¤¤é¤á¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´Ú¹ñÈ¯¡¦¥×¥í¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ä¥ä¥ê¥Ã¥×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹♡