市川團十郎、“たんぱく質たっぷり”せいろ蒸し料理の朝ごはんを披露「すごい 色彩もバランスも素晴らし〜い」「お身体への気使いが感じられる、朝食」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が11日、自身のブログを更新。“たんぱく質たっぷり”な朝ごはんが並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「すごい 色彩もバランスも素晴らし〜い」たんぱく質多めな市川團十郎の“健康朝食”
團十郎は「スチームブロッコリーと肉 頂きます!!」とつづり、2枚の写真をアップ。テーブルには、ブロッコリーとしいたけ、薄切り肉が入ったせいろのほか、土鍋で炊いたと思われる白米、キムチ、味噌汁が置かれている。
たんぱく質を多く含む肉、ブロッコリーのほか、キムチ、味噌汁（味噌）といった発酵食品も添えられ、健康バランスを考えた朝食であることが見受けられる。
コメント欄には「わあ〜おいしそう!!」「すごい 色彩もバランスも素晴らし〜い」「上手にスチームされて美味しそう 栄養バランスも良いですね」「土鍋ご飯が最高!!」「せいろ蒸しのお野菜とお肉 栄養分がそのままで油も少なくて体に優しいですよね」「お身体への気使いが感じられる、朝食」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すごい 色彩もバランスも素晴らし〜い」たんぱく質多めな市川團十郎の“健康朝食”
團十郎は「スチームブロッコリーと肉 頂きます!!」とつづり、2枚の写真をアップ。テーブルには、ブロッコリーとしいたけ、薄切り肉が入ったせいろのほか、土鍋で炊いたと思われる白米、キムチ、味噌汁が置かれている。
たんぱく質を多く含む肉、ブロッコリーのほか、キムチ、味噌汁（味噌）といった発酵食品も添えられ、健康バランスを考えた朝食であることが見受けられる。
コメント欄には「わあ〜おいしそう!!」「すごい 色彩もバランスも素晴らし〜い」「上手にスチームされて美味しそう 栄養バランスも良いですね」「土鍋ご飯が最高!!」「せいろ蒸しのお野菜とお肉 栄養分がそのままで油も少なくて体に優しいですよね」「お身体への気使いが感じられる、朝食」など、さまざまな反響が寄せられている。