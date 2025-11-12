秋田県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキング！ 2位「横手市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、秋田県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「農業の中心土地で、お米とかを生産してる人が多いと思うので農業は儲かるからお金持ちが多そう」（20代女性／福岡県）、「B級グルメで知名度が上がり、人が訪れそうなので」（40代女性／静岡県）、「商業や農業のバランスが取れていて、豊かな暮らしをしている人が多そうだから」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「秋田県の中でも一番都会的でお金持ちが多そう」（60代女性／北海道）、「財政力指数が高く、予算も多い県内最大の都市。そこに住むのはお金持ちが多いと思うので」（60代女性／東京都）、「商業施設や病院、学校が集まっているため生活の利便性が高いから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：横手市／21票秋田県の内陸南部に位置する横手市は、県内有数の豪雪地帯として知られています。冬の「かまくら」は特に有名で、雪国ならではの伝統行事として多くの観光客を魅了します。また、横手やきそばなどのB級グルメも人気です。豊かな自然に恵まれ、農業が盛んな地域であり、横手城などの歴史的な名所も残っています。内陸部の交通の要衝の一つでもあります。
1位：秋田市／183票秋田県の県庁所在地である秋田市は、県の中央部に位置し、日本海に面した港湾都市です。秋田県の行政、経済、文化の中心地であり、交通インフラが整備されています。伝統的な「竿燈まつり」は、東北三大祭りの一つとして知られ、夏の風物詩。千秋公園などの自然豊かなスポットもあり、都市機能と自然が共存しています。日本酒や米どころとしても有名です。
