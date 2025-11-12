俳優・三村航輝の『三村航輝カレンダー2026』が12月26日（金）にSDPより発売される。

2019年7月に芸能界入りし、思わず目を惹く存在感を放つ17歳。2023年にはドラマ「特捜9 season6」（テレビ朝日系）の第8話に出演し、俳優としての一歩も踏み出した三村航輝。スターダストプロモーション所属決定と同時に『三村航輝カレンダー2026』を発売することが決定した。

当時からファンに“かわいい”と愛されてきた三村航輝の、17歳の“等身大の魅力”をそのまま詰め込んだ初のカレンダー。本人が好む襟付きのシャツや、好きな色である青をアクセントに取り入れた衣装で撮影。本人が語った”青春の思い出”である「放課後に公園でUNOをしていた時間」がテーマのカットも。

表紙は、ピンクのニットに身を包みこちらを見つめる姿。特典カットは、お気に入りのシャツスタイルでの決めポーズ、黒縁メガネを着用した上目遣い、口にケーキをつけ見つめてくる”大の甘党”カットが掲載。12月27日（土）に東京で発売記念イベントの開催も決定した。

■三村航輝コメント皆様が応援して下さったおかげでこんなにも嬉しいご報告ができました。新しい活動に向けて準備をしている間も、変わらず応援して下さって本当にありがとうございます。これからは皆様からいただいた応援以上の愛をお届けできる様に、より一層頑張ります。まずはぜひ、僕の「好き」が詰まったカレンダーをチェックしていただけたら嬉しいです!

購入特典：オリジナル生写真（全3種類）※購入特典「オリジナル生写真」の絵柄は購入場所1～3ごとに異なる。絵柄は全部で3種類。■販売場所1：SDP+2：楽天ブックス3：HMV&BOOKS online/HMV店舗/ローソン店頭Loppi

日時：2025年12月27日（土）12:00スタート会場：有明セントラルタワーホール&カンファレンス

