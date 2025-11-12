マクドナルド「ホリデーマックフルーリー」が3年ぶり復活！ ストロベリー果肉たっぷりの甘酸っぱい味わい
「マクドナルド」は、11月19日（水）から12月下旬までの期間限定で、“寄り道マック・”キャンペーンの第4弾として、「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】オレオ クッキー増量でザクザク感UP！ 「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」もおいしそう
■「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も登場
今回登場する「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」は、2022年11月に期間限定の“ホリデーマックフルーリー”として登場し、好評を博した「マックフルーリー ストロベリーココアクッキー」を復活し、名称を新たに届ける期間限定商品。
なめらかなソフトクリームに、ザクザク食感のほろ苦いオレオ クッキーと果肉感たっぷりの甘酸っぱいストロベリーソースを混ぜ込んだ、ホリデーシーズンにぴったりの華やかなスイーツだ。
また、レギュラーメニューの「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオ クッキーを増量し、口いっぱいに広がるザクザク食感と濃厚な味わいが楽しめるように仕上げた「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、この季節だけの数量限定パッケージで提供される。
なお、11月18日（火）からは、広瀬すずと宮粼あおいが姉妹役で登場する新テレビCM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』」篇 と「寄り道マック『いい日で終わるぞ』」篇が放映予定。
※「・」の正式表記はハートマーク
