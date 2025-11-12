プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）から5月にダウンを奪った同級WBA2位、WBC5位のラモン・カルデナス（30＝米国、26勝14KO2敗）が12月19日（日本時間同20日）、米フロリダ州フォートローダーデールで再起戦を行うことが11日に発表された。PRO BOX TV興行のメインイベントでマイナー団体IBOの元同級王者エリック・ロブレス（25＝メキシコ、16勝10KO3敗）と対戦する。

カルデナスは5月4日（同5日）に米ネバダ州ラスベガスで井上と対戦。2回に左フックで井上からキャリア2度目のダウンを奪い、世界を驚かせた。しかし、その後は井上に圧倒され、7回にダウンを奪われて8回TKO負けした。

カルデナスは自身のXに「仕事に戻る。12月に会おう」とコメントを投稿。日本語で「大胆不敵」と記された青いヘッドギアとファウルカップを付けて練習する写真をアップした。

今夏には来日して東京の帝拳ジムや大阪を訪れ、ファンに写真を求められて「井上戦後、人生が一変した」と米リング誌に明かしていた。今後は日本人選手との対戦も考えられるが、本人は「スーパーバンタム級でベルトを獲りたいが、井上がこの階級に残ることも分かっている。フェザー級も考えている」と話していた。