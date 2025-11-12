【韓国】
雇用統計（10月）08:00
予想　2.6%　前回　2.5%（失業率)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（10月）16:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.3%　前回　2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/01 - 11/07）21:00
予想　N/A　前回　-1.9%（前週比)

【カナダ】
住宅建設許可（9月）22:30
予想　0.9%　前回　-1.2%（前月比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります