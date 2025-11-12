今回は、夫が1歳の息子に慌てて食べさせた最低な理由についてのエピソードを紹介します。

「もうこの人とは無理かも…」

「私には1歳になったばかりの息子がいますが、夫は育児のやる気がまるでないんです。それに夫は息子より自分のことばかり優先して、父親の自覚があるのかと思ってしまいます。

この前は、夫に『家事が忙しいから、息子にご飯を食べさせてくれる？』とお願いすると夫はしぶしぶOKしたものの、息子に『さっさと食えよ？』と言い、ものすごく慌てて食べさせようとしていて……。

とても見ていられず途中で私が代わりましたが、どうやら夫が息子に慌てて食べさせていたのは、自分が見たいテレビ番組がもうすぐ始まるからだったみたいで……。『もうこの人とは無理かも……』『夫なんていらない』と思いました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年9月）

▽ こんな夫には、怒りを通り越してあきれてしまいますね。離婚を考える気持ち、よくわかります……。

