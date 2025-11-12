豪華俳優陣が個性的なキャラクターたちに扮し、ドタバタ喜劇を繰り広げているドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下、『もしがく』）。すでにもう折り返し地点を過ぎたはずだが、この物語がこれからどこにどのように着地するのか、まったく読めないでいる。この群像劇はそれくらい、掴みどころのない作品だったりするのだ。しかし登場人物＝出演俳優の動きに注目することで、見えてくるものがあるかもしれない。浜辺美波が演じる江頭樹里あたりはどうだろうか。

三谷幸喜の脚本による本作が描くのは、1984年の渋谷を舞台とした青春群像劇である。「八分坂」という架空の町にあるWS劇場に、久部三成（菅田将暉）という演劇青年がやってきたことから物語ははじまった。彼はこのにぎやかな劇場に集まる個性的な面々とともに、劇場再建のため、演劇活動に勤しんでいるところ。仲間たちには少しずつ変化が表れているが、果たしてこの動きがWS劇場を変えることになるのだろうか。

そんな本作で浜辺が演じる樹里は、八分神社の神主・江頭論平（坂東彌十郎）を父に持つ巫女だ。非常に潔癖な性格で、WS劇場の人々に対してはもとより、歓楽街のそばで日々を営むことにも嫌気がさしていた。むろん、演劇のこととなるといつも以上にアツさのギアが上がる久部に対しても冷ややかな態度をとっていたもの。ただしこれは、少し前までの話である。そう、第6話で彼女に明確な変化が表れたのだ。

WS劇場で上演されたのは、W・シェイクスピアの『夏の夜の夢』を久部がアレンジしたもの。いくつものトラブルに見舞われた初日は散々な結果となったが、これに樹里だけが強い反応を示したのだ。大変な感銘を受けたようなのである。これまでの浜辺がつくる表情は、無表情に近いもので、それはまるで神社内に鎮座する石のような静けさを保っていた。しかし、『夏の夜の夢』に触れた彼女はどうか。陽光と水を得た一輪の花のように輝いている。そしてロートーンを維持していたその声はどうか。いまは高揚感に満ちている。

物語の折り返し地点で表れた、“浜辺美波＝江頭樹里”の変化。これは『もしがく』においてかなり重要なポイントであり、本作をより楽しむために注意すべきポイントだと思う。私はこのドラマがスタートする直前に書いたコラム（※）で、プロデューサーの発言に触れたうえで浜辺がキーパーソンになるであろうと言及していた。その流れがようやくきたのだ。

本作を“ドタバタ喜劇”だと冒頭で称したが、この印象は放送開始時から変わらない。“掴みどころのない作品”だというのも、これまたずっと変わらない。『もしがく』に見られる“三谷ワールド”は狂騒的であり、うまく馴染めないでいる人も少なくないらしい。そういった人たちは、これまでの樹里の心情がよく理解できるのではないか。「大人たちが集まって何をやっているんだ」と。

しかし、彼女は変わった。登場人物たちの中でもっとも私たち視聴者に近い視点を持つ者が、変わったのだ。私たちがお茶の間で触れた『夏の夜の夢』と樹里の目に映っていたものは、まったく違う作品なのだろう。そもそも視聴者はほとんど観ていないに等しいのだ。演じる浜辺に課せられたものは非常に大きく重い。樹里というキャラクターをとおして、WS劇場での上演がどれだけ素晴らしいものなのかを私たちに体感させ、私たちをも感動させなければならないからだ。これは大胆な意見かもしれないが、樹里だけが視聴者側に近いところに立っていたのだから、間違いではないだろう。

樹里の興奮を表現する浜辺の演技に触れ、私は少しだけ気持ちが高まった。観ることの叶わなかったステージについて、目の前の友人が熱く語ってくれている。そんな感触を得た。『夏の夜の夢』の世界が立ち上がってくるようだった。これから“浜辺美波＝江頭樹里”の存在が、『もしがく』と私たちとの強固な架け橋になってくれるに違いない。俄然、年明けにはじまる大河ドラマ『豊臣兄弟！』も楽しみになってくるというものである。

参照※ https://realsound.jp/movie/2025/10/post-2173601.html（文＝折田侑駿）