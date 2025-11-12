玉森裕太が表紙を飾った『TVガイドPERSON vol.159』が11月11日（火）に東京ニュース通信社より発売された。

【画像】玉森裕太のレスリー・キーによるスペシャルグラビア

12月1日（月）より、自身初のドキュメンタリー番組「玉森裕太 MODE」がPrime Videoにて世界配信がスタートする玉森裕太。番組では、国内のみならず海外のハイブランドから招待を受け、そこでインプットしてきたものを自身が監修するKis-My-Ft2のコンサート衣装にどうアウトプットするのかを約1年にわたって密着したほか、制作過程での苦悩や葛藤も収められている。

本誌では、「感動しながら自然にインプットされている感じがして、刺激的な日々でした」と語る当時の振り返りや、「メンバーのモチベーションにも関わってくることだから、すごく慎重になります」と明かすステージ衣装制作の難しさのほか、「今に通じる土台になった」というデビュー当初のエピソードなどが語られた。世界的写真家レスリー・キーによるスペシャルグラビアも掲載される。

裏表紙＆巻末特集には、11月19日（水）に8thアルバム「FACE」をリリースする宮野真守が登場。約3年ぶりとなるアルバムに込めた思いや、アルバムタイトル、「VACATIONING」というツアータイトルに至った経緯を明かすほか、2025年の総括、そして2026年に向けた意気込みを語った。

その他、ドラマ「スキャンダルイブ」に出演する横山裕、映画「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―」で声優を務める板垣李光人×中村倫也、ニューアルバム「S say」をリリースするHey! Say! JUMPより有岡大貴、自身が執筆するライトノベルの続編「境界のメロディ2」を刊行する宮田俊哉、ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」に出演する月城かなと、ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」で初の地上波連ドラ出演を果たす白岩瑠姫が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはアインシュタイン、声優特集にはTVアニメ「桃源暗鬼」で共演する浦和希×土岐隼一が登場。増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第13回は“青いカフェ”をテーマに撮影された。

■購入者特典対象店舗：アニメイト（通販・実店舗含む）【特典内容】宮野真守 生写真 1枚

対象店舗：アニメイト通販【特典内容】浦和希／土岐隼一 生写真 全3種類よりランダムで1枚※絵柄はソロ絵柄各1種類、2ショット1種類の全3種類

（文＝リアルサウンド ブック編集部）