イッセイミヤケがアップルと協業、“一枚の布”のコンセプトから着想を得た「iPhone Pocket」発売

「イッセイミヤケ（ISSEY MIYAKE）」と「アップル（Apple）」が、協業プロダクト「iPhone Pocket」を発売する。国内では、11月14日からアップル銀座、東京、公式オンラインストアで取り扱う。

iPhone Pocketは、イッセイミヤケのコンセプト「一枚の布」からインスピレーションを得て製作。同ブランドのプリーツ素材に着想したリブ編みオープン構造を採用し、「アウトフィットにもう一つポケットを加える」というアイデアから、iPhoneだけでなく日用品も収納できるサイズに仕上げた。身につけるほか、バッグに結ぶなど幅広い用途で活用できる。短いストラップのタイプ（8色 各2万5800円）と長いストラップのタイプ（3色 各3万9800円）を用意する。

発売に際してMIYAKE DESIGN STUDIOの宮前義之デザインディレクターは「iPhone Pocketのデザインは、iPhoneとそのユーザーの間の結びつきを物語ると同時に、すべてのアップル製品のもつ普遍的な美学と、多様に使えるようデザインされていることを念頭に置いています。iPhone Pocketは『自分らしくiPhoneを身につける喜び』というコンセプトを探求しています」とコメントしている。

両者は、アップル創業者の一人であるスティーブ・ジョブズ（Steve Jobs）がイッセイミヤケのウェアを愛用していたことで知られており、今回が初の協業となる。

◾️アップル：公式オンラインストア