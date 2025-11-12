日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の5万1110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54239.01円 ボリンジャーバンド3σ
52709.87円 ボリンジャーバンド2σ
51180.74円 ボリンジャーバンド1σ
51110.00円 12日夜間取引終値
50905.00円 一目均衡表・転換線
50898.00円 5日移動平均
50842.93円 11日日経平均株価現物終値
49651.60円 25日移動平均
48940.00円 一目均衡表・基準線
48122.46円 ボリンジャーバンド-1σ
46593.33円 ボリンジャーバンド2σ
45625.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45344.80円 75日移動平均
45064.19円 ボリンジャーバンド3σ
43840.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40572.35円 200日移動平均
株探ニュース
