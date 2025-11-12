　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の5万1110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54239.01円　　ボリンジャーバンド3σ
52709.87円　　ボリンジャーバンド2σ
51180.74円　　ボリンジャーバンド1σ
51110.00円　　12日夜間取引終値
50905.00円　　一目均衡表・転換線
50898.00円　　5日移動平均
50842.93円　　11日日経平均株価現物終値
49651.60円　　25日移動平均
48940.00円　　一目均衡表・基準線
48122.46円　　ボリンジャーバンド-1σ
46593.33円　　ボリンジャーバンド2σ
45625.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45344.80円　　75日移動平均
45064.19円　　ボリンジャーバンド3σ
43840.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40572.35円　　200日移動平均


株探ニュース