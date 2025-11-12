¡Ö¼¹Ç°¿¼¤µ¤À¤±¤Ç²ñ·×»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÏîµÍºÏ¯¤¬·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê
ºÇ¹â¥é¥ó¥¯A1µé¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏîµÍºÏ¯¡¡photo by Ishikawa Takao
Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÎ¢Â¦¡¡Âè23²ó
ÅÏîµÍºÏ¯¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ë¸åÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¡¡¸½Ìò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÏîµÍºÏ¯¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÇºÇ¹â°Ì¤ÎA1µé¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¸øÇ§²ñ·×»Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±Ê¹¤±¤Ð¡¢ÅÏîµ¤¬À¤´Ö¤Ç¸À¤¦Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£ÅÏîµ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤ÈÈó¾ï¤ËÅ¥½¤¯¡¢¶òÄ¾¤ÊÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÏîµ¤ÏÂç³ØÆþ»î¤Ç¤â¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÆþ¸ý¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¼¹Ç°¿¼¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç²ñ·×»Î¤Î»ñ³Ê¤Ï¼è¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÏîµ¤Ï¼«¤é¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÏîµ¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ÎºÝ¤Ë1Ç¯Ï²¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼õ¸³¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¼õ¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤òÍî¤Á¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤ËË¡À¯Âç³Ø»þÂå¤ËÄ©¤ó¤À²ñ·×»Î»î¸³¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤ËÆñ´Ø»ñ³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤É¤¦¤»¤¹¤°¤Ë¼õ¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç¤Î¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³°ì¼¡»î¸³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¼¤á¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ñ·×»Î»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ËÃí¤®¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÃÀÞ¤·¤Æ¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤È½¸ÃæÎÏ¡¢·ÑÂ³ÎÏ¤ÇÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÅÏîµ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚºÇ²¼°Ì¥¯¥é¥¹¤Î²áµî¡Û
¡¡ÅÏîµ¤Ï2012Ç¯£´·î¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®µ¡´Ø¡Ö¤ä¤Þ¤È³Ø¹»¡Ê¸½¡¦¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¡Ë¡×¤Ë112´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£¤â¤¦¤¹¤°26ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÍÜÀ®½ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸·¤·¤¤´ÉÍýÀ¸³è¤È²á¹ó¤Ê·±Îý¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿ÅÏîµ¤Ç¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö½ÐÍè¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥Ü¡¼¥ÈÁà½Ä¤È¤«À°È÷¤È¤«¤âÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢À®ÀÓ¤âºÇ²¼°Ì¥¯¥é¥¹¡£¿åÌÌ¤Ç¤âÁ´Á³Îý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÂÎÏ¤â³«¤¯°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Æ±´ü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼þ¤ê¤Î·±ÎýÀ¸¤Ï20ºÐÁ°¸å¤¬Â¿¤¤¡£ÅÏîµ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÇ¯²¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±´ü¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼¡¡¹¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÏîµ¤ÎÆ±´ü¤Ë¤ÏÇÏ¾ì¹ä¤äÀÐ´Ý³¤ÅÏ¤é¡¢¸½ºß¤âAµé¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÏîµ¤ÏÈà¤é¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬ÅÏîµ¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Áà½Ä¤â¤¹¤°¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÏ¾ì¤È¤«ÀÐ´Ý¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏîµ¤À¤¬¡¢ÍÜÀ®½ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¤À¤¬Í¥½Ð¡ÊÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤òµÏ¿¡£¾¡Î¨¤â5.70¤È°¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2013Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢29ÁöÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÍÜÀ®½ê¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÏ¾ì¤äÀÐ´Ý¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢112´ü¤ÎÃæ¤Ç¤Ï3ÈÖÌÜ¤ÎÁá¤µ¤À¡£ÍÜÀ®½ê»þÂå¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼¹Ç°¿¼¤µ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¾¡Íø¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇºÇ¤âÉÔÍø¤Ê6¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Þ¤¯¤ê¡×¤¬ÅÏîµ¤Î¿È¾å¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÁá¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¹ë²÷¤Ë¤Þ¤¯¤ë¡½¡½¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿ÅÏîµ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£¸´üÌÜ¤Ë½é¤á¤ÆA2µé¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÄäÂÚ¡Û
¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅÏîµ¡¡photo by Ishikawa Takao
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏAµé¤ÈBµé¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¸¶°ø¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤Þ¤¯¤ê¤¬°ìÈÖ¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¤¹¤°¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¯¤ê¤âÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¡£¤â¤¦°ìÈ¯¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é2ËÜÌÜ¤â¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÄäÂÚ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬½Å¤¯¡¢1ËÜ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤ë¤È30Æü´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£1´ü¡Ê£¶¥«·î¡Ë¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò2ËÜÀÚ¤ë¡ÖF£²¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ç·×¤Ç90Æü¤â¤Î´Ö¥ì¡¼¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÅÏîµ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎF£²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ó¿ô¤À¤±¤Ç¤âÄÌ»»5²ó¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾¡Î¨¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±´ü¤È¤ÎÁè¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¤³¤³2¡¢3Ç¯¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥ì¡¼¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æº£¡¢ÅÏîµ¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤È¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£1Ãå¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÎäÀÅ¤Ë2¡¢3Ãå¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç½ÀÆð¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Þ¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æ¤¿·ë²Ì¡¢Ä¾¶á£³´ü¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò1ËÜ¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÅÏîµ¤ÏA1µé¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£
¡ÖÍýÁÛ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÌÜÉ¸¤ÏSG½Ð¾ì¤È24¾ìÀ©ÇÆ¡Û
¡¡A1µé¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅÏîµ¤À¤¬¡¢Ì¤¤À¤ËºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëSG¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ì¡¼¥É¡Ë¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏSG½Ð¾ì¤òº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÏîµ¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡ÖSG¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¡£¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬24¾ìÀ©ÇÆ¡ÊÁ´¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¾Ú¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÏîµ¤ÎÄÌ»»Í¥¾¡¤Ï10²ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¿ô¤Ï7¾ì¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âç³Ø¡¢²ñ·×»Î»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÉ¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÅÏîµ¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤«24¾ìÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶½Ì£¤¬¸þ¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÏîµÍºÏ¯¡£¤À¤¬¡¢Áª¼êÀ¸³è¤Ï¤â¤¦12Ç¯ÌÜ¤ËµÚ¤Ö¡£ÅÏîµ¤Ïº£¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦"Å·¿¦"¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚProfile¡Û
ÅÏîµÍºÏ¯¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¿¤±¤í¤¦¡Ë
1986Ç¯£µ·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ²ñ·×»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î»î¸³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¤ä¤Þ¤È³Ø¹»¡Ê¸½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¡Ë¤Ë25ºÐ¤ÇÆþ³Ø¡£2013Ç¯5·î¡¢27ºÐ¤Î»þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¸½ºß¤ÏA1µé¤Ë½êÂ°¡£Í¥¾¡²ó¿ô10²ó¡¢G1¤Ë¤Ï12Àá½Ð¾ì¤·£±Ãå14²ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯11·î11Æü¸½ºß¡Ë¡£