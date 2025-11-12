TOPIX先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3344.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3433.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3377.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
3344.50ポイント 12日夜間取引終値
3321.62ポイント ボリンジャーバンド1σ
3321.58ポイント 11日TOPIX現物終値
3321.50ポイント 5日移動平均
3279.00ポイント 一目均衡表・転換線
3265.66ポイント 25日移動平均
3209.70ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3207.50ポイント 一目均衡表・基準線
3158.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3153.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
3138.97ポイント 75日移動平均
3097.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3041.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2880.53ポイント 200日移動平均
株探ニュース
