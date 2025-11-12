　12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3344.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3433.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3377.58ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3344.50ポイント　　12日夜間取引終値
3321.62ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3321.58ポイント　　11日TOPIX現物終値
3321.50ポイント　　5日移動平均
3279.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3265.66ポイント　　25日移動平均
3209.70ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3207.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3158.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3153.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3138.97ポイント　　75日移動平均
3097.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3041.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2880.53ポイント　　200日移動平均


株探ニュース