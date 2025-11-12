

文武両道の裏側 第23回

渡邉雄朗（ボートレーサー）前編（全２回）

【大学まではスポーツに熱中】

ボートレーサー・渡邉雄朗。現在39歳の渡邉は難関資格とされる公認会計士の肩書を持ちながらレーサーとしても最高級のA1級に位置し、通算優勝は10回と堂々たる活躍をしている。彼はなぜ、華々しいキャリアを捨てて勝負の世界に飛び込んだのか。その生い立ちを通じて、渡邉の内面に迫ってみた。

渡邉は高校卒業後、1年の浪人期間を経て法政大学に入学。公認会計士を目指し始めたのは大学３年時で、4年生の夏に試験に合格した。さぞ昔から頭脳明晰だったのかと思いきや......。

「いや、勉強は得意じゃなかったです。まあ普通よりちょい上、でしたかね」と、想定外の自己評価を口にした。

幼少期の渡邉は、むしろスポーツ少年だった。幼稚園から小学校低学年まで相撲を習ったのを皮切りに、小学生の時にサッカー、中学では野球、高校時代にはハンドボール、大学ではボクシングと多彩なスポーツに取り組んだ。高校を選ぶ基準が「ハンドボール部があるかどうか」だったというのだから、熱の入り方もすさまじい。

そんな背景もあり、大学受験の際もスポーツ系の分野を目指した。

1年の浪人期間を経て、法政大学人間環境学部に進むこととなった。高校時代から憧れていたボクシングを始めるまではよかったのだが、学業のほうで想定外のことが起こる。

「人間環境学部って人間の体内環境とかを勉強できるのかなって思っていたら、いきなりオゾン層の話が始まって......。あれ、環境問題？ 『人間』はどこ行った？ みたいな（笑）。全然興味のないところに入っちゃったなって」

大学の授業にはまったく心が動かなかった。必然的にボクシングに没頭することとなる。毎日皇居の周りを走り、サンドバッグを叩く日々。先輩の強さに圧倒されて試合出場は少なかったものの、着実に自らの進化を感じられる生活は充実していた。

それでも時は進む。大学3年になると、周囲は次第に就職活動を始めていく。渡邉も将来のことを考えなければならなかった。

「一浪して入っているので周りはみんな１歳下で、同じようなところに就職するのは悔しいので、じゃあでっかい資格を取ろうと思って資格を探し始めました。医者は無理だし、司法試験は難しそうだけど、公認会計士なら何かよくわからないけど取れそうだ、みたいな（笑）。何も知らないからこそ飛び込めました」

会計士になって自分の事務所を開き、トップになろう。そんな夢を描いた。

【勉強しながら東西線10往復!?】

簿記すら勉強したことがない状態での見切り発車が、渡邉の日常を大きく変えた。ボクシング漬けの日々は、1日最低10時間を勉強に充てるスケジュールに激変。その密度と集中力は並大抵のものではなかった。

「一番集中できるところで勉強したいなといろいろ試していたんですけど、電車の中が一番僕に合ったんですよ。だから、しょっちゅう朝8時くらいから電車に乗って、東西線を10往復くらいしていました。人が揺れている感じと、ガタンゴトンって音がすごくマッチしてめちゃくちゃ集中できたんですよ」

暗記系の勉強は電車の中で行ない、さらに自習室でも勉強に没頭。大学の勉強の熱量とは比べものにならないくらい、公認会計士の勉強には集中していた。その甲斐があり４年生の夏、2度目の挑戦にして公認会計士試験を突破する。

就職活動と大学の単位取得はバタバタだったものの、何とかクリア。渡邉は晴れて公認会計士として監査法人に勤めることとなる。

夢の一歩目を歩み出した渡邉だったが、待ち受けていたのは「死んじゃうと思った」と語るほどの激務だった。

朝9時半に出社して終電帰りは当たり前。帰宅後も仕事は続き、日報を送るのは夜中の3時だった。さらに、渡邉が務めていた監査法人は規模が小さかったため、1年目とは思えない仕事も任されてしまう。

「毎朝寝不足で気持ち悪くなりながら起きるんですよ。仕事内容も難しいことを任されちゃって......。訳もわからずに仕事して先輩からも怒られるし、勉強してきたことが全然使えないじゃん、みたいな。それで1年くらいした時に、転職しようと思ったんです」

残業代もなく、働けど働けど給料は変わらない。大手に入社した同期たちと自らの差は大きく、1年目を終える頃には「もう会計が嫌になって、まったく違う仕事をしたい」と思うまでに至っていた。



【すさまじい集中力】

新たな仕事を探すことにした渡邉だったが、思わぬところで天職に巡り合う。ボートレースを知ったのだ。

「当時はトレーニングが趣味でジムに通っていたんですけど、そこのトレーナーさんがオートレーサーを目指していたんですよ。そこで公営競技もボートレースも知って初めてピンときたんです」

スポーツと公認会計士の受験勉強に熱中してきた渡邉にとって、ボートレースとは無縁の世界だった。だがレース場に行って面白そうと感じるとともに、会計士試験と同じく「これならできるかな」という軽いノリが後押しする。そして今までどおり、やると決めたら渡邉は一直線だ。

猛反対する親を説得して勤めていた監査法人を辞め、大学のジムを借りてトレーニングを開始。筆記試験対策としてわざわざ中学生向けのテキストを買って勉強し直すという徹底ぶりだった。ボートレーサー挑戦は１回限り、という親との約束だったが、倍率数十倍の難関を渡邉は一発でクリアする。

圧倒的な集中力と突破力。それこそが渡邉の武器であり、スポーツでも勉強でも渡邉を支えてきた。

「ひとつ、武勇伝があるんですよ」と、少しニヤリとして披露したエピソードが渡邉雄朗という人間をよく表している。見事合格した２度目の会計士試験の最中でのことだった。

「会計学の論文試験の時なんですが、これは3時間の試験なんですけど開始1時間で『その電卓、規定外なんで使えないんですよ』って電卓を没収されたんです。『ウソでしょ！？』って（笑）。だから残りの2時間は暗算と筆算。人生で一番集中した2時間でしたね」

普通なら考えられないエピソードだが、渡邉の常識外れの集中力と突破力が成せた離れ業である。そして、この強靭なメンタルがボートレーサーとなった後も生きてくるのだ。

（後編つづく）

【Profile】

渡邉雄朗（わたなべ・たけろう）

1986年５月１日生まれ、千葉県出身。大学卒業後は公認会計士として会計事務所に勤務。多忙な日々を送りながらもボートレースの試験にチャレンジし、やまと学校（現ボートレーサー養成所）に25歳で入学。2013年5月、27歳の時にプロデビューを果たす。現在はA1級に所属。優勝回数10回、G1には12節出場し１着14回の成績を残している（2025年11月11日現在）。