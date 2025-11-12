酸味よりも旨みが強い米酢6選　おとなの週末編集部の推し！

全国にはこだわりの「酢」が豊富にあります。＜米酢＞＜黒酢＞柑橘酢などの＜その他＞まで“飲んで”厳選。その中から今回は米酢をご紹介します。気になる1本に出合えますよう！

【米酢】

酸っぱいよりも「旨い！」が勝ってる米ヂカラ際立つ味わい。

『古代米のお酢』540円／360ml＠三井酢店（愛知県）

愛知県産の古代米「紫黒米」を伝統製法で醸造。約30〜40日かけて発酵、3ヶ月以上熟成させており、丁寧に醸し出された旨みと芳醇さがある。美しいルビー色は古代米のアントシアニン色素による自然なもの。ポリフェノールもたっぷり。

【オススメ】

米のコクが感じられ、原料が生きている印象。ルビー色なのもテンションが上がる。華やかな味わいだから、寿司飯に使ったり、水で薄めて飲んでも。

［店名］『三井酢店』

［住所］愛知県知多郡阿久比町卯坂字姥ヶ谷60-1

［電話］0120-86-2044

［HP］https://www.321su.co.jp/

ダシの如く奥深い旨み！究極のにごり『【酢酸菌入り】にごり酢富士酢プレミアム』1728円／360ml＠飯尾醸造（京都府）

京都・丹後の山里で栽培期間中農薬を使わず栽培した米を、米酢と表示できる量の8倍使用。加えて、山の伏流水を原料に、静置発酵と長期熟成で米の滋味を引き出している。本来ろ過して除去される酢酸菌が入った、身体によいにごり酢。

【オススメ】

旨みがダントツ！これはダシ代わりにもなりそう。そのまま飲めるほど酸味は丸く、やわらかい口当たり。野菜にそのままかけるだけでも馴染みがいい。

［店名］『飯尾醸造』

［住所］京都府宮津市小田宿野373

［電話］0772-25-0015

［HP］https://iio-jozo.co.jp/

『老梅有機純米酢』496円／500ml＠河原酢造（福井県）

1823年創業、現在で7代目となる老舗醸造蔵の看板商品。原料は国内産の有機栽培米のみ。近年では有機米を自社生産して一部使用している。静置醗酵で造られる酢は、米酢独特の“ムレ臭”がなく、爽やかでフルーティな香りを纏う。

【オススメ】

始めパシッと爽やかなキレがあるけど、旨みはしっかり。有機米にこだわっているだけあって、お米の香りもする。和洋の料理に幅広く活躍するはず。

［店名］『河原酢造』

［住所］福井県大野市吉8-25

［電話］0120-703-275

［HP］https://robai.jp/

『金澤の老舗がつくった純米酢』660円／500ml＠今川酢造（石川県）

国産うるち米100％、麹、清らかな水から酒を造り、大正12年の創業時より受け継がれてきた種酢を加える。手作業でかき混ぜ、蔵内でゆっくり発酵＆熟成させて出来上がり。長い醸造過程でエキス分も豊かに含まれるから奥深い味に。

【オススメ】

さすが金沢のお酢。やさしく品よく、キレもあるけど、まろみもコクも十分！どこか華やかな旨みは、カニなど海鮮ものと相性よし。

［店名］『今川酢造』

［住所］石川県金沢市野町3-19-1

［電話］076-241-4020

［HP］https://imakawa.shop-pro.jp/

『手取川純米酢』540円／300ml＠高野酢造（石川県）

その名は、石川県白山市の老舗酒蔵・吉田酒造店の名酒「手取川」より。実はこの熟成20年以上の古酒から、大きな桶を用いた静置醗酵法によって醸した米酢だ。古酒独特の香りと深みを残しつつ、果実酢のような芳醇な味わいが特長。

【オススメ】

お酒の香りがふわっと立った後に、ほんのりフルーティさが追いかけてくる。これぞ芳醇。酢の物とか、いろいろな料理に使い勝手がよさそう。

［店名］『高野酢造』

［住所］石川県白山市鶴来大国町ホ103

［電話］076-273-1188

［HP］https://takano-su.co.jp/

玄米丸ごとお酢にした！品のよいコク『玄米から造った酢・淡海昔玄米』1080円／300ml＠淡海酢（滋賀県）

「おうみせきげんまい」と読む酢は、滋賀県唯一の酢醸造所の1本。地元農家の無農薬“いきもの田んぼ米”を玄米丸ごと使い、比良山系から届く湧き水で仕込む。自社で麹作りから酢酸発酵まで行い、酢になってから約2年寝かせた渾身作だ。

【オススメ】

玄米から醸造しているせいか、酸味の中にも香ばしいコクを感じる。余韻も長く、嫌味のない味わいが好印象！豆腐や蒸し鶏などに合わせたい。

［店名］『淡海酢』

［住所］滋賀県高島市勝野1403

［電話］0740-36-0018

［HP］https://www.tankaisu.co.jp/

