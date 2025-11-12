ニューストップ > 車ニュース > クルマの役割は人や荷物を運ぶだけじゃない！ 「スターキャンプ2025… クルマの役割は人や荷物を運ぶだけじゃない！ 「スターキャンプ2025 in 朝霧高原」は「クルマと人と思い出をつなぐ」ファミリーにも優しいイベントだった クルマの役割は人や荷物を運ぶだけじゃない！ 「スターキャンプ2025 in 朝霧高原」は「クルマと人と思い出をつなぐ」ファミリーにも優しいイベントだった 2025年11月12日 7時0分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 話題の「超新型デリカミニ」をどこよりも早く展示したのはキャンプ場！ オフロードや登坂の体験もできる「スターキャンプ2025 in 朝霧高原」で三菱車のスゴさを知った EV&PHEVの電気エリアにデリカエリアも新設！ ますます拡大する三菱主催のスターキャンプは誰もが笑顔になれるイベントだった キャンプありアクティビティあり試乗ありの「外遊び祭り」！ 抽選倍率９倍も頷ける第19回「スターキャンプ」が誰にとってもオモシロすぎた 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線