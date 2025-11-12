　12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

776.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
759.49ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
755.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
753.69ポイント　　75日移動平均
742.33ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
740.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
725.16ポイント　　25日移動平均
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
713.40ポイント　　200日移動平均
709.74ポイント　　11日東証グロース市場250指数現物終値
709.00ポイント　　12日夜間取引終値
707.99ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
707.20ポイント　　5日移動平均
698.50ポイント　　一目均衡表・転換線
690.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
673.66ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


