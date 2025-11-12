グロース先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
776.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
759.49ポイント ボリンジャーバンド2σ
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
753.69ポイント 75日移動平均
742.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
740.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
725.16ポイント 25日移動平均
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
713.40ポイント 200日移動平均
709.74ポイント 11日東証グロース市場250指数現物終値
709.00ポイント 12日夜間取引終値
707.99ポイント ボリンジャーバンド-1σ
707.20ポイント 5日移動平均
698.50ポイント 一目均衡表・転換線
690.83ポイント ボリンジャーバンド2σ
673.66ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
