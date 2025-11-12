公明党の岡本三成議員が、11日の衆議院予算委員会で「政府系ファンド」について高市早苗総理と片山さつき財務大臣に“プレゼン”した。

【映像】政府系ファンドの“スゴさ”がひと目で分かるグラフ

シティバンクやゴールドマン・サックス証券で働いた経験がある岡本議員は「私たち政府系ファンドを愛称で『ジャパン・ファンド』と呼んでいるが、ジャパン・ファンドはわが国が持っているさまざまな金融資産を安定的に効率的に運用し、運用から得た果実で国民全員が期待するような政策に使っていく。これまでの財源は税収であり、国債発行だったが、これにジャパン・ファンドからのリターンを“新たな財源”として付け加えていきたい。それだけのノウハウが日本には貯まったと考えている。海外ではすでに活用事例も多くある。これまで公明党は学術界・金融界・産業界、さまざまな方と既に検討会をもってきたし、実は官庁の方々とも議論を今進めている」と切り出した。

さらに岡本議員は「最も大切なのはGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）のノウハウを活用することだ。GPIFが自主運用を始めてこれまで24年間の収益率年率で4.51％。これはベンチマークに対してものすごく高い。その累積の運用収益は180兆円。とりわけこの5年間で100兆円以上収益を上げている。運用を始めた2001年から13年までは日本国債中心の安全な運用で収益も低かったが、その後海外で経験を積まれたプロの最高責任者・投資責任者を招き入れ、2014年に資産分散（アセットアロケーション）を変えた。ほぼすべて日本国債だったものを国内・海外・株式・債権それぞれに25％ずつに変えて一気にパフォーマンスが上がってきた。そして2019年からは次の最高責任者・投資責任者としてリスクマネージメントのプロを迎えた。この最高投資責任者の方はその会社のアジアのトッププロ中のプロの方。この人がやったのは投資のパフォーマンスを最大化することではなく、リスクを最小化すること。2019年から今年までものすごい勢いで収益が上がっているが、収益が上がっていることがすごいのではなく、これだけの収益を上げているのにとっているリスク量がものすごく小さいことがすごいのだ。アメリカ・ヨーロッパの法人も追いつけないぐらいのものを作り上げているので、これをぜひ活用していきたいと思っている」とアピールした。

これに対し高市総理は「年金積立金の運用も専ら被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うということとされている。年金財政上の必要とされる運用利回りを最低限のリスクで確保することが求められている。この自主運用開始から2024年度末までの実質的な運用利回りはプラス3.99%で、年金財政上必要な運用利回りを上回る収益率をちゃんと確保しており、これは市場平均収益率と比較しておおむね遜色のない運用となっている。この間世界経済を長期的に見ると成長を続けている。GPIFは長期分散投資を通じて世界全体の成長の果実を得てしっかりと収益を上げ、年金財政にプラスの影響を与えている」と評価した。

岡本議員は「我が意を得たり」とばかりに「おっしゃるとおりで資産運用は博打ではなく科学そのもの、サイエンスだからノウハウが蓄積され、そのノウハウをGPIF以外の資産にどのように活用していくかが今まさに求められている。私どもがイメージしている“ジャパン・ファンド”の今の時点での全体図では、日本が持っている厚労省の年金積立金（260兆円）、財務省の外為会計（195兆円）、日銀の株式ＥＴＦ（85兆円）など、さまざまなこの運用資産をジャパン・ファンドに運用委託する。それぞれの運用委託者から運用の指示を受ける。そしてジャパン・ファンドがこれを全体として一括して、全体最適の中で運用する。今一番残念なのはそれぞれのお金が個別の運用目的を持っているので個別最適にはなっているが、全体で見た時にとっているリスク量に対してリターンがあまりにも低いことが問題だ。ここで一括運用を、例えば今GPIFがやっている戦略に基づいて国内外の債券や株式で運用し、そのリターンがジャパン・ファンドに返ってくる。その上でそれぞれの運用元に約束したものを支払う。過去25年で試算したときに支払った後、ジャパンファンドに何％残るか？ 運用資金の優に2％以上残る。500兆円規模でやると毎年10兆円規模を約束したものを支払いした後に残る」と得意げに語った。

片山財務大臣も高く評価

さらに岡本議員は「全部を使おうなんて思っていない。浮き沈みもあるから、仮に半分使えることになっても5兆円。しかもこのすばらしいところは運用が時価評価なことだ。仮に売ればマイナスになることもあるしプラスにもなる。ただ毎年資産を持っているとそれに対して配当金や金利が入るので、キャッシュフローは常にプラスだ。GPIFの歴史でキャッシュフローがマイナスになったことはない。つまり安定的に運用すると、恒常的に恒久財源として毎年10兆円くらいは見込めるし、半分使ったとしても5兆円ぐらいは使える可能性がある。ありがたいことに自民党や立憲の皆さんや国民民主や参政党の方からもぜひ一緒に取り組みたいというお声がけをいただいており、近々超党派での議論を始めたいと思っている。また、世界中のトップの金融会社の運用会社の日本人の方から『ジャパン・ファンドが立ち上がるのであればぜひ貢献したい』という声もたくさんいただいている」として片山財務大臣にも感想を求めた。

片山財務大臣は「（岡本）委員におかれましてはまさに新しい金融の流れ、新しい資本主義、そして運用で稼げる日本について長年にわたって大変有用な提案をたくさんいただいており御礼を申し上げる。非常に期待しており、海外の政府系ファンドについても一部検討はしており、そういったご質問もいただいているので、まさに英知を結集した成熟国家としては運用で稼ぐという視点は非常に重要だ。安全性にもしっかり判断をさせていただいた上で、こういった前向きな提案についてぜひ今後もご検討いただきたい」と高く評価した。

高市総理は改めて感想を求められ「すごい明るい気分になりました。夢がもてました」と語り、議場内に笑いが起きた。

高市総理は続けて「この資産の運用にあたっては安全性を担保したうえでおっしゃるようにリスクとリターンの関係性、運用しないことによる機会費用を考慮すべきだと思う。この問題意識は共有できる。これからジャパン・ファンド検討に入られるということで、楽しみしている。現時点で評価を言えないが、ぜひとも制度設計したら教えてほしい。またこちらも情報提供に協力させていただく」と述べた。

さらに「仮に5兆円あれば」という問いに対して「自民党には怒られるかもしれませんけど、今だったら、例えば食料品の消費税の軽減税率、これをずっと、ゼロにするとか。恒久財源があればですよ」と希望を述べた。

（ABEMA NEWS）