南小谷の「分断」を解消するバス

大糸線活性化協議会と大糸線利用促進輸送強化期成同盟会、JR西日本は2025年11月11日、「大糸線臨時増便バス」について一部ダイヤを変更すると発表しました。

【え、速達化!?】これが夢の「新幹線−白馬」直通バスです（地図／写真）

このバスは、深刻な赤字線区となっているJR西日本管内の大糸線（糸魚川−南小谷）の利用促進策として、列車の代わりにJRのきっぷや定期券で利用可能なバスで本数を増発するために2024年から運行。同時に、JR東日本との境界となっている南小谷駅（長野県小谷村）を越えて、世界的なスキーリゾートとなっている長野県「白馬」と北陸新幹線（糸魚川駅）の直通を果たす異例の取り組みです。

ダイヤ変更日は12月6日（土）。糸魚川駅から南小谷駅までは小滝駅、平岩駅を通過し、南小谷駅から白馬駅まではルートを「山ルート」から国道148号に変更します。ルート上に位置する千国、白馬大池、信濃森上の各駅についても通過します。冬期間の安全性や定時運行の維持が目的だということです。

これにより、糸魚川ー白馬間は国道148号の通し運行となり、従来より5〜7分短縮の1時間30分で結ばれます。便数は従来通り6本（3往復）が確保されます。

なお、11月16日には小谷村の国道148号に「雨中・月岡バイパス」（約2km）が開通しますが、糸魚川市の担当者によると、こちらを通ると南小谷駅を通過するため経由しないとのこと。また、従来の山ルートは複数のスキー場を経由していましたが、「白馬八方バスターミナル」にて各スキー場の送迎バスに乗り換えてほしいということです。

12月6日からの冬期間におけるバスの運行は、12月20日までは土曜・日曜のみ。以降、翌年3月31日（火）までは毎日の運行です。