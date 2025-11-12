パキスタンの首都イスラマバードで爆弾テロが発生し、多数の死傷者が発生した。

11日（現地時間）、AP通信やAFP通信などによると、この日正午ごろイスラマバード地方裁判所の正門付近で爆発が起こり、少なくとも12人が死亡、27人が負傷した。重傷者も10人以上おり、死者はさらに増える可能性があるという。

モシン・ナクビ内務相は、テロ犯が裁判所の建物への侵入を試みたが失敗し、その後警察車両の近くで爆発物を起爆させたと明らかにした。イスラマバード警察は、犠牲者の大半が裁判に参加しようとしていた市民や通行人だったと説明した。

パキスタン当局は分離主義武装組織「パキスタン・タリバン運動（TTP）」が犯行の背後にあるとしており、TTPも攻撃を実行したことを認めた。TTPは「パキスタンで非イスラム法に基づいて判決を下した判事をはじめ、弁護士や公務員を標的とした」と主張した。この組織は、イスラム法（シャリーア）を国家の法体系として全面的に導入することを求めている。

ナクビ内務相は、今回の攻撃に「TTPと連携しインドの支援を受ける勢力、そしてアフガン・タリバンの代理勢力が関与した」と主張した。現場では攻撃者の損壊した遺体が発見され、防犯カメラの映像でも自爆テロの様子が確認されたという。

シャバズ・シャリフ首相は今回の事件を強く非難し、「責任者を必ず法の審判台に立たせなければならない」と述べた。

今回のテロ事件は、パキスタン治安部隊が北西部カイバル・パクトゥンクワ州ワナ地域で武装勢力と交戦していた中で発生した。ナクビ内務相は「ワナでも前日に攻撃があり3人が死亡した」とし「攻撃を仕掛けたのはアフガニスタン人だ」と主張した。

カワジャ・ムハンマド・アシフ国防相もSNS「X（旧ツイッター）」に「パキスタンは戦争状態にある。この戦争をイスラマバード（パキスタン）に持ち込んだのはカブール（アフガニスタン）からのメッセージだ」と書き込んだ。

スンニ派過激組織であるTTPは、パキスタン政府の転覆とシャリーアに基づく国家建設を目指す武装団体で、アフガン・タリバンとは別組織だが、長年にわたり協力関係を維持してきたとされる。パキスタンはアフガン・タリバン政権が国境地帯でTTPの活動を黙認していると批判しているが、アフガニスタン側はこれを否定している。

先月、パキスタン軍がアフガニスタンの首都カブールを空爆したことで両国は武力衝突に突入し、その過程で兵士と民間人あわせて70人以上が死亡した。その後、カタール・ドーハで停戦交渉が続けられたものの、最近開かれた第3回和平会談でも最終的な合意には至らなかったと伝えられている。