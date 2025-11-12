武家政権を否定した明治国家は、日本史の新たな解釈を必要としました。それが「幕府」です。

同じ「武士の政権」なのに、織田信長や豊臣秀吉、平清盛の政権を「幕府」と呼ばず、鎌倉・室町・江戸の政権のみを「幕府」と呼ぶのはなぜなのか？ ――この素朴な問いにこそ、700年にわたって日本史の主役だった「武士の本質」と「近代日本の自画像」が投影されている、と、新刊『〈幕府〉の発見 武家政権の常識を問う』（講談社選書メチエ）の著者・関幸彦氏はいう。この「日本史の常識」はどのように生まれたのだろうか。

単なる「言葉の問題」ではない

――新刊のタイトルにある「発見」とはどういう意味でしょうか？

関：ＮＨＫの大河ドラマを見ていると、ある時期から、劇中の人物は時の政権を「幕府」と呼ばなくなりましたよね。「ご公儀」とか「公方（くぼう）様」、あるいは「鎌倉殿」と言っている。当時の人は「幕府」と呼んでいなかったということは、現在ではかなりよく知られるようになっているわけです。

では、いつから、誰が、なぜ「幕府」というようになったのかといえば、ある時期の歴史家たちが、日本史のなかに「幕府」というものを「発見」し、常識化してきたのです。そのあたりの経緯に、あえてこだわってみたのが本書です。

――それは、単に「言葉の問題」ではないのですか？

関：いえ、これは単純な「言葉の問題」ではなく、私たちが歴史をどう解釈し、理解してきたか、という問題なのです。

歴史の言葉、いわゆる「歴史用語」には、ふたつの種類があります。

ひとつは「史料用語」。これは原史料に出典がある言葉で、その時代の人々が使った言葉です。

もうひとつは「概念用語」で、おもに後世の歴史学者によって使われ始めた用語です。これは、さまざまな歴史事実を整理して理解するさいに非常に有用です。たとえば、「武士」という言葉は史料用語ですが、「武士団」は歴史学上の概念用語ですね。

では「幕府」はどうなのか。これはまず、中国の文献を経由して古くから使われる史料用語でした。しかしその8割方は、将軍の居所やその建物をさす意味で使われ、「武家による権力機構」という意味での「幕府」の用例は、鎌倉時代の基本史料である「吾妻鏡」のなかでもほとんどみられません。

この「建物の名称」である史料用語に、「武家による権力機構」という概念用語としての意味が癒着したところに「幕府」という語のややこしさがあるわけです。

そしてこの「幕府」という語は、鎌倉・室町・江戸の三つの政権にのみ使われている、ということにも注意が必要です。この概念用語の意味するところは、単に「武家による政権」というだけではないのです。

――では、いつ頃から三つの武家政権を「幕府」と呼ぶようになったのでしょうか？

関：たとえば、明治10年代の代表的な日本史の書物『日本開化小史』の中では、「幕府」という用語は出てきません。各時代の政権を一貫して「政府」と表現しているのです。「平安政府」「鎌倉政府」「徳川政府」という具合です。著者の田口卯吉は、イギリス流の自由主義を信条とし、文明史的な視点を持った在野の歴史家でした。

それが、明治22年に帝国大学に新設された国史学科のテキストである『国史眼』では、「鎌倉幕府」あるいは、「尊氏が室町に開いた幕府」といった表現が登場します。江戸期の政権についても「幕府」と呼んでいます。

この『国史眼』は、帝国大学史学科の教授たちが著した本格的通史で、日本の近代史学の出発点といっていい史書ですから、「幕府」を「日本史の常識」とする動きは、このあたりに始まったといえるでしょう。

しかし、権力機構としての「幕府」という用法は、この時はじめて発見されたわけではありません。「幕府」という概念を発見し、育んでいったのは、江戸時代後期の水戸学でした。

――水戸学が発見した「幕府」には、どんな意味があるのですか？

関：江戸後期の水戸学は、徳川光圀以来の「大日本史」の編纂事業のなかで形成された政治思想です。国学の影響を受け、ロシアなど海外との緊張関係のなかで、「日本の国体」の定義を試みた水戸学では、武家は、天皇と朝廷すなわち「天朝」と背理する存在として権力を奪ったのではなく、天朝から「大政を委任された存在」と解釈されました。

会沢正志斎や藤田東湖など、水戸学の論客の著作には、武家を天朝の下に位置付けられた存在として評価する「幕府」の用例がみられます。

つまり、朝廷と幕府は対立しているのではなく、「朝廷あっての幕府」だったというわけですね。それは「日本独自の権力システム」の発見であり、そこでは従来の漢学や朱子学が軽視しがちだった「日本」が主張されていたのです。

――その「幕府」という概念が、明治の中頃に復活してきたのはなぜでしょう。

関：王政復古に始まり、武家政権を否定した明治国家にとって、武家をどうみるかというのは難しい問題でした。脱亜入欧をめざす明治日本は、みずからの歴史を自画像として語るための、あらたな解釈を必要としたのです。

脱亜的思考としては、中国とも朝鮮とも異なる武人政権のありかたを「幕府」という概念で説明することができます。一方の入欧の思考としては、武士を西欧の騎士と対比させつつ、武家政権が構築した封建制と西欧諸国が体験した封建制の共通化が試みられました。

「幕府」とよばれる武家政権は、体制内の存在として認定され、おおざっぱにいえば「日本国は易姓革命もなく、ずっと天皇を尊重してきた国です」というおおきなストーリーに組み込まれたわけです。

幕府とは「調教された武家政権」だ

――なぜ、鎌倉・室町・江戸の三つの武家政権が、特に「幕府」と呼ばれるのでしょう。

関：三つの「幕府」には共通点があります。いずれも内乱あるいは動乱を前提として生み出された権力体であることです。国家の分裂という危機を経て、それを統合した権力が「幕府」と呼ばれているのです。

典型的なのは、南北朝に分裂した朝廷を統合した足利政権です。戦前の教育では足利尊氏は逆賊と呼ばれていましたが、それは南朝を正統とする水戸学的な見方であって、実際に皇統を存続させた北朝の現実から見れば、足利政権こそが天皇を支えていたのです。

また、平安末期に平家が安徳天皇を連れて西へ逃れた際には、京都で後鳥羽天皇が擁立されて一時的に「東西朝」に分裂しますが、この状況を収めたのが頼朝政権でした。その後の承久の乱で鎌倉幕府は後鳥羽上皇を軍事的に圧倒しますが、天皇家を滅ぼすことはせず、後鳥羽とは異なる流れの後堀河を立てて、天皇の存続による秩序の回復を図っています。

一方で鎌倉幕府以前の平氏政権は、初めての武家政権といわれますが、以上の経緯からみれば「幕府」にはあてはまりませんね。

そして１世紀におよぶ戦国時代の後に訪れた「徳川の平和」。この時代は、巨視的にみれば、いわゆる「大航海時代」の終焉期の「オランダの世紀」であり、「江戸幕府」の統治は、このオランダと向き合うことで始まったともいえます。

――信長や秀吉の政権が「幕府」と呼ばれないのは？

関：征夷大将軍に任じられるどうかは、必要条件ではあっても十分条件ではありません。問題は、天皇との政治的な距離なのです。彼らが標榜した「天下人」とは、それまでの秩序の埒外（らちがい）にある武人への呼称であって、比叡山焼き討ちなどの「テロ」による在来の神仏の封印や、文禄・慶長の大陸侵略は、伝統的世界から逸脱した権力の暴発でした。

信長は正親町天皇の、秀吉は後陽成天皇の権威を利用しましたが、その政治的な駆け引きは、後世の人々には「範（のり）を超えている」と理解されたのです。

さかのぼって源頼朝についても、先に挙げた田口卯吉の『日本開化小史』では、政権樹立当初については「覇府」と表現しています。覇府とは、武力によって覇を唱える非王道の政権、つまり反乱政権ですね。それが宣旨によって東国沙汰権を手に入れ、守護・地頭を置き、征夷大将軍に任命されて、最終的に王朝と握手することで「幕府」となった。

――朝廷に認められて、初めてその武家政権が「幕府」になる、と。

関：つまり「幕府」とは、「調教された武家政権」の呼称なのです。

平安中期に、東国で「新皇」を標榜して「もうひとつの王権」を志向した平将門は徹底的に滅ぼされ、日本国の「正史」として語られることはありませんよね。「幕府」が日本の「国史」の主役として認められてきたのは、天皇との距離の取り方によるものなのです。

そもそも武士というのは、その誕生からみても王朝貴族と対立する存在ではなく、まず「軍事貴族」なわけです。そうした「武士の本質」から考える必要があります。

「新説の常識化」には半世紀かかる

――幕府とはそもそも何か、歴史学界ではいままでも問題になっていたのでしょうか？

関：いえ、ほとんど研究の対象にはなってこなかったと思いますね。常識のなかに埋没してしまって、疑問視すること自体がおかしいように思われてきた。

でも、言葉っていうのは「依り代（よりしろ）」ですから、理解や解釈、歴史観がそこに表れているのであって、そこに今まで無自覚だったようにも思います。近代の日本史学のさまざまな論争の背景には、武家政権をどう理解するかという問題があるのです。守護・地頭論争、南北朝正閏論争、権門体制論と東国王権論の論争……。大政奉還や明治維新のとらえ方にも深くかかわってきたでしょう。

ただ私自身は、「幕府なんてなかった！」などと主張するつもりはまったくないので、そこは誤解しないでいただきたいですね。

「幕府」という語が悪いわけではなくて、これはむしろ非常に優れた歴史概念なのです。日本国の天皇のスタンスや、分裂と統合の歴史を考えたときに、とても有効かつ有用な概念であって、天皇との関係を逸脱しない、この三つの武家政権の特性をたくみに言い当てていると思います。

――「歴史の常識」とは、どれくらいの時間を経て定着するのでしょうか？

関：私は中世の武士と武家政権の研究をメインとしつつ、並行して近代の史学史にも取り組み、文部科学省の教科書調査官を長く務めていたので、「常識の成立」についてはずっと関心を抱いてきました。この三つの仕事の交差点に、今回の著作があるといえます。

「幕府」についていえば、水戸学が「幕府」ということを本格的に言い始め、その時は新奇なものと見られたのが、明治維新後に取り入れられ、官学アカデミズムのなかで常識化するのに半世紀くらいでしょう。それが教育の力によって一般国民のなかにも「鎌倉幕府」が定着し、田口卯吉の「鎌倉政府」は忘れられていく。

私が教科書調査官を務めていた際の実感でも、1970年代から80年代初めに出てきた武士の誕生についての新しい研究や学説が、教科書に反映され始めたのは2000年代になってからでした。だいたい30年くらいかかるわけです。その教科書で教育を受けた人々によって社会の常識になっていくにはさらにかかりますから、新説が常識になるにはやはり半世紀くらいですね。そしてその常識もまた、多かれ少なかれ、その時代を反映しているのです。

ですから、武士とは何か、幕府とは何かっていう問題も、これから数十年かけて常識が変わっていくのかもしれません。その時には、明治維新とは何か、明治維新に始まる近代とはどういう時代か、という理解も変わってくるのでしょう。

