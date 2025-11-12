「時給換算すると10円」「一年働いて手元に1万円しか残らない」…政府の長年の愚策が破壊した「日本の稲作農家」

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第8回

『慶應医学部の教授が「コメを食うとバカになる」と主張し日本人の食生活が激変…日本を弱体化させるためにGHQが断行した「洗脳」の実態』より続く。

減反政策で農家はほぼタダ働き

最近は、財務省主導で、水田を畑に転換する政策も実行されてきた。

「今はコメ余りの時代だ。田んぼはこんなにたくさん必要ない。田んぼを潰して畑に変えれば、そのぶん補助金を出そう」

コメ作りをやめる見返りとして、いわば“手切れ金”を出すケースも散見される。

こうした一連の政策によって、米価を適正な水準で維持できたのだろうか。残念ながら、米価の適正化は大失敗した。

今から30年前、1990年代の米価は60キログラム当たり2万円を超えていたが、生産調整が約50年間続けられる中、米価はどんどん下がり続ける。

そして、とうとう60キログラム当たり1万円を切る水準まで下がってしまった。消費者にとっては安く買えるのだから喜ばしいことだが、タダ働きに近い薄利でコメ作りを強いられる生産者はたまらない。

政府がコメの生産量を見誤ったワケ

驚くべきことに、稲作農家の全国平均値で、1年働いても手元に1万円しか残らず、時給換算でわずか10円という悲惨な事態になってしまった。

この間、農協のコメ集荷率が下がっていき、それにつれて、小売りを中心としたバイイング・パワーによって農業サイドが買い叩かれやすい構造が強まったことが大きな要因と考えられる。

日本のコメの需要は、近年では、年間およそ10万トンずつどんどん減っているとして、日本政府はコメの生産量をギリギリのところまで調整しようとしてきた。

政府がコメの生産量を見誤ってしまった原因として、「作況指数」なる数字にとらわれすぎたことも挙げられる。

コメ（水稲）の「作況指数」とは、平年のコメの収量（10アール当たり）と、その年の予想収量を比較した数字だ。

次の5段階の格付けがなされる。

▼94以下 不良

▼95〜98 やや不良

▼99〜101 平年並み

▼102〜105 やや良

▼106以上 良

小泉進次郎前農林水産大臣は、日本が長年とらわれてきた作況指数を廃止することを決定した。

「作況指数」と「実際の生産」の大きな乖離

〈小泉進次郎農林水産相は（中略）、毎年のコメの作柄を示す作況指数を廃止し、2025年産から公表を中止すると明らかにした。

作況指数は長期的なトレンドとの比較であり、前年や直近と比べる生産現場での作柄の実感と乖離していることから、今後は前年と比較する形で出来・不出来を示すという。

作況指数はその年のコメの収量と過去30年間のトレンドである平年収量との対比で、平年を100として、良から不良の5段階で示す。農水省が1956年から毎年公表してきた。昨年の全国の作況指数は101と平年並みで、農水省は新米が出回る秋になればコメ不足はなくなると説明していた。

しかし、不足感は解消せず、作況指数や収量の推計と、実際の生産にズレがあることが指摘されていた。

今回、農水省は作況指数は廃止するが、コメの収量を把握するため全国約8千区画で行っているサンプル調査は続ける。〉（朝日新聞、2025年6月17日）

従来の作況指数によれば、2024年産のコメの収穫量は101、つまり「平年並み」と判断される。ところが実際にはコメの収穫量は芳しくなく、日本はコメ不足に陥った。

私は講演会のために、毎日のように全国各地の現場を回っている。どの地域に出かけても「暑さの影響で例年ほどコメがとれない。作況指数でいうと90くらいではないか」という声を聞く。

作況指数が90ということは、収穫量は「不良」だ。農水省が「平年並み」とお墨付きを与えているのに、現場の生産者は「不良」と感じている。これではあまりに霞が関と稲作農家の温度差が大きすぎる。

猛暑で主食に回せる量も減少…

猛暑の影響により、コメの品質が著しく低下する問題もある。色が濁ったコメ、割れたコメ、カメムシに食われた斑点米がたくさんまじったコメは売り物にならない。玄米を精米したとき、売り物として使えるコメの歩留まりが通常は9割だとしよう。

「2024年産米の歩留まりは8割くらいではないか」という声を、私はあちこちの現場で聞いた。天候不順によってコメの収穫量が落ちていると同時に、コメの品質が悪化し、市場に回せるコメの量が減っているのだ。

日本政府は当時「2024年産米はたくさんの収穫量がある。新米が出てくればコメ不足は解消される」と太鼓判を押した。

ところが実際は暑さの影響によって、政府が予想したよりも収穫量が見込めなかった。また精米したときに出来が悪いコメの量が多く、主食米に回せる量が通常より減ってしまった。

こうした状況を正確に把握しきれなかったことも、コメ騒動を悪化させる要因となった。

小泉大臣は唐突に作況指数の発表をやめると言ったが、正確にはコメの収量を把握する調査方法を改善して、より実態を反映したデータを公表できるようにするということだと思われる。

『「薄利で生活に苦しむ米農家」を無視して小泉進次郎氏が放出した「備蓄米」…現実味を帯びてきた「米農家の倒産」と「国産米の消滅」』へ続く。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【つづきを読む】「薄利で生活に苦しむ米農家」を無視して小泉進次郎氏が放出した「備蓄米」…現実味を帯びてきた「米農家の倒産」と「国産米の消滅」