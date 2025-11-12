あまりに「無謀な戦争」だった…アメリカとGDP5倍差「経済力の勝負」の実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

軍事力から経済力の勝負へ

昭和15年9月の日独伊三国同盟成立からしばらく後に、近衛文麿首相が山本五十六・連合艦隊司令長官に対米戦の見通しをたずねた。山本はこの時、「ソレハ是非ヤレト云ハルレバ初メ半歳カ一年ノ間ハ随分暴レテ御覧ニ入レル。然シナガラ二年三年トナレバ全ク確信ハ持テヌ」（共同通信社「近衛日記」編集委員会編『近衛日記』）と答えている。

半年や1年であれば、「今あるもの」で戦えばよい。軍事力の勝負だ。ところが2年や3年となると、「作りながら戦う」ことになる。戦いは経済力の勝負に変質する。

昭和16年12月8日の午前6時、大本営は以下の発表を行った。「帝国陸海軍ハ今八日未明西太平洋ニ於テ米英軍ト戦闘状態ニ入レリ」（「大本営発表 昭和16年」アジア歴史資料センターRef.C16120664500）。

しかし日本は、すでに中国と4年を超える戦争の最中にあった。当時の中国の国内総生産（GDP）は、購買力平価ベースで日本の1.2倍だ（表1-1）。日本は朝鮮・台湾を算入して中国と同じ経済規模、満洲国も入れて中国を上回ることができた。

それが今度はGDPで5.2倍の米国、3.6倍の大英帝国（英国とその自治領・植民地）との戦争も始まる。オランダは国土をドイツに占領されたが、ロンドンに移ったウィルヘルミナ女王をはじめ亡命政府は、レジスタンスを支援して頑強に抵抗を続けていた。

おまけに、この戦争は「半歳カ一年」で終わらなかった。

それでは3年後にはどうなったか。

この3年間、米国を除くとGDPに大きな変化は見られない（表1-1）。各国とも莫大な戦費を負担したにもかかわらずだ。これは各国で「経済統制」が機能したためである。

確かに各国は、作りながら戦い続けた。もちろん生産力には限界があるので、何かを犠牲にしなければならない。結果として庶民の日常生活が犠牲になり、その分が戦争目的に投入された。

ところで米国の底力には驚かされる。1944年のGDPは、1941年の1.5倍を超えている。これは年率に換算すると16％の成長率となる。平時であっても、これだけの経済成長はほぼ不可能だ。巨額の戦費もあわせて、まさに「異次元の経済力」だった。

