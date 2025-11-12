「準敵国人」扱いされ…太平洋戦争勃発で日本人銀行員たちが海外で直面した「厳しい現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

日本の近代銀行業は、明治5（1872）年11月公布の「国立銀行条例」に始まる。しかし今日に至る150年の歴史において、昭和初期ほど日本の銀行が国際情勢に翻弄された時期はない。

満洲事変（昭和6年9月勃発）・日華事変（昭和12年7月勃発）・日独伊3国同盟（昭和15年9月締結）を経て、国際政治だけでなく国際金融の舞台でも日本は孤立を深めた。そして昭和16（1941）年12月8日に太平洋戦争が始まると、世界各地の日系銀行はその波に飲み込まれる。戦争が長期化する中で、各銀行・店舗、そして行員やその家族は、それまで誰も経験したことのない事態への対応を迫られた。

米英軍ト戦闘状態ニ入レリ

準敵国人扱い

第2次大戦前の国際金融市場で米国・英国を敵に回すということは、いくら同盟国のドイツ・イタリア、その影響下のフランスや中立国のスイスがあるといっても、地球規模での四面楚歌を意味する。

昭和9（1934）年3月、加納久朗が横浜正金銀行ロンドン支店支配人に着任した。国際金融市場で日本に向けられる目が厳しさを増す中、彼はロンドンにおける「日本金融界の顔」として果敢に立ち振る舞う。ハイドパークの南、ロイヤル・アルバート・ホールにほぼ隣接する高級マンション内の支配人舎宅では、週に2回ぐらいの頻度で名士を招待したパーティーを開き、そのための英国人料理人も雇っていた。

加納は同年6月、スイス・バーゼルに本部を置く国際決済銀行（BIS）の理事に就任する。彼は毎月バーゼルでの理事会に出席して欧米金融界の重鎮たちとの交流維持に努め、BIS理事会の副議長にも選任された。しかし日本に対する国際金融界での逆風は、如何ともし難かった。

昭和14（1939）年9月にドイツがポーランドに侵攻し、英国はドイツに宣戦布告した。こうなると、ドイツと防共協定を締結していた日本に対する米英の風当たりは、否が応でも強くなる。

米国は同年12月に工作機械の対日輸出を許可制とした。昭和15年1月には「日米通商条約」が失効する。同じ年の9月に「日独伊三国同盟」が調印されると、翌10月には日本製鉄業の主要原料だった屑鉄の対日輸出が禁止となった。そのうち日本の在米英資産は凍結されかねない。

日本の貿易決済の中心的存在だった正金銀行では、ニューヨークやロンドンなど基幹店の残高を圧縮したうえで、輸入代金などは両支店を通さないで決済するように努めた。ニューヨーク支店では資産凍結を逃れるために、資金をリオデジャネイロなど中南米の支店に移す措置を講じた。

昭和15年後半のロンドンでは、ドイツ空軍による空襲が激しくなり、邦銀各行は対応に迫られた。さらに「昭和15年9月の日独伊三国同盟成立以来、英国政府並びに英国人の在英日本人銀行商社に対する態度は急激に悪化し、銀行取引に就いても従来の消極主義より禁止又は妨害主義となり、日英間の取引は殆ど杜絶して在英邦人は準敵国人扱いを受けるようになった」（三菱銀行の山川捨二郎ロンドン支店長の回想、三菱銀行史編纂委員会編『三菱銀行史』）。

在ロンドン日系銀行の日本人派遣行員は、昭和15年頃から家族を帰国させていた。また派遣行員の数も最小限に絞り込まれた。空襲が続く中、台湾銀行、住友、三井、三菱の各行は昭和15年10月にロンドン支店を閉鎖して業務は正金銀行に移管した。

良くも悪くも日本の銀行は当時も横並びである。重要書類などを焼却処分し終えた行員たちは、敵国人なみの厳しい税関検査を受けた後に、日本郵船の「伏見丸」で10月31日にリバプールを出航。パナマ運河経由で翌年1月に横浜に到着した。これを最後に、日欧間の定期航路は全て運航停止となる。

各行の業務を引き継いだ正金銀行でも、ポンド圏での貿易決済を、空襲が激しくなるロンドンへの集中を極力避け、各支店（ボンベイ、シドニーなど）に分散させた。

昭和16年7月25日に米国、翌日には英国が日本資産を凍結した。日本企業は米国にある銀行の口座では、貿易の支払いができなくなった。8月には米国が石油の対日輸出を禁止するが、在米日本資産の凍結で、既に米国産石油は事実上輸入できなくなっていた。資金決済を東京の銀行口座で行えば、在米資産が凍結されていても輸入できるが、そんなリスクを負ってまで日本に石油を輸出する酔狂な米国企業はない。

在米資産凍結で仕事も減ったことから、住友銀行では幹部行員を残して日本人派遣行員は順次帰国となった。さらに在米日本人・日系人との取引があるサンフランシスコ支店とロサンゼルス支店やシアトル、カリフォルニアとハワイの現地法人は存続させるが、ニューヨーク支店は閉鎖の方向で準備を始めた。

それでも当時ニューヨークに進出していた日系銀行の間では、「日本の経済力では米国に対抗できないので、対米交渉では隠忍するしかないだろう」という見方も多かった。

しかし昭和16年4月に着任したばかりの朝鮮銀行ニューヨーク出張所支配人・安藤直明は、それまで北京支店副支配人として勤務しており、日華事変以降に悪化する一方の日米関係を肌で感じていた。彼は万が一のことを考えて重要書類の焼却を進め、いつでも米国人行員の退職金を支払えるように準備を整えた。

