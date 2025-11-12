【校閲クイズ】「長年勤めた会社を辞め、独立するか、留まって昇進を目指すか。彼は今、人生の大きな帰路に立たされていた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「長年勤めた会社を辞め、独立するか、留まって昇進を目指すか。彼は今、人生の大きな帰路に立たされていた」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

会社を辞めるつもりの帰り道、なんて解釈にはやはり無理がありますので、ここは文脈的に「岐路」でしょう。

× 「長年勤めた会社を辞め、独立するか、留まって昇進を目指すか。彼は今、人生の大きな帰路に立たされていた」

〇 「長年勤めた会社を辞め、独立するか、留まって昇進を目指すか。彼は今、人生の大きな岐路に立たされていた」

【校閲クイズ】「彼は専門知識の深さで劣ることを自覚していたが、まがいなりにもリーダーとして、チームの方向性だけは明確に示し続けた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？