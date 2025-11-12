日本人に比べて「死の準備」について深く考えない…ドイツ人が”死”に対して無自覚なワケ

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第81回

「死の準備」

日本人に比べてドイツ人は「死の準備」について細かく考えないと感じます。

片付けひとつを取っても、第3章で書いたとおり、「自分が死んだ後のために物を減らそう」と断捨離する親はあまりいませんし、子どもも「親が亡くなった後に考えればよい」という傾向があります。「生きていること」をとにかく満喫し、死にまつわる準備などしたくない……という感覚をもつ人が意外にも多いのです。

第一の理由は、「とにかく楽しいことをしないと損」という近年のドイツ人の考え方。その考えが根底にあるため、南の島のバカンスで太陽や海を満喫したり、何歳になっても友達やパートナーと楽しい時間を過ごしたり、高齢になっても「生きる」ほうに集中していると感じます。

第二の理由は、「嫌なことは考えたくない」といった「現実逃避」。

一概に言えることではありませんが、じっくり「老後や死について考える」ことが苦手な人が多い印象です。

第三の理由は、「考えても仕方がない」。

現実的かつあっさりした、ドイツ人らしい合理主義かもしれません。

思い出の写真を切り刻む

アコーディオン奏者にしてカメラマンのホルガーさんは、両親の死を振り返って、こんな話をしてくれました。10年以上前、まだ元気だったホルガーさんの父親が昔の写真を探していた時のことです。「あの写真が貼ってあるアルバムはどこ？」と聞くと、ホルガーさんの母親は吐き捨てるように答えました。「そんなものは捨てたわよ」と。

その後、父親は家の一角で細かく切り刻まれた大量の紙くずを発見します。母親は何日間にもわたって、思い出の写真をハサミでズタズタに切り刻んでいたのでした。たとえばホルガーさんが子どもの頃にサッカーをしている写真、運よくアメリカのブッシュ元大統領と一緒に撮った写真……。今のようにデジタル化されていないので、家族の思い出の記録が全部捨てられてしまったのです。

ホルガーさんも父親も、母親のアグレッシブな行為を腹立たしく思ったものの、本気で怒ることも励ますこともできませんでした。母親は乳癌、肺癌、膵臓癌に冒されており、モルヒネパッチなどを使用しても痛みが和らぐことはありませんでした。

「末期癌が発覚してからの期間は、母には肉体的にも精神的にも過酷だったと思う」

ドイツの法律では医師の守秘義務は厳しく、「患者のプライバシー尊重の観点から、医師が家族などに無断で病状を話すこと」は禁じられています。しかし「例外」もあるのか、あるドイツ人女性は「私の母は末期癌で亡くなったけど、家族と医師で話し合って本人には余命数ヵ月とは言わなかった」と言い、こう話してくれました。

「今思えば、当事者の母親だけが余命を知らないのは良くなかったかもしれない。みんなで『口を滑らせないように気を張っている状態』は本当に不自然だったわ。実は母もわかっていて、気を遣っていたとも思うし。そもそも自分だったら、自分の余命はやっぱり把握していたいと強く思う。だからそうしてもらえるように家族に話してるの」

