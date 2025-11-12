5人ずつ5列になって並んでいる。縦の5列それぞれで最も背の高い人のなかで最も背が低いのはA。横の5列それぞれで最も背の低い人のなかで最も背が高いのはB。AとB、背が高いのはどっち？

これは知識や計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる「論理的思考問題」のひとつ。論理的思考問題はGoogle、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題されるなど、「地頭力」を鍛える知的トレーニングとして注目されています。この記事では、そんな論理的思考問題を通じて「頭のいい人の考え方」を紹介します。※この記事は書籍『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）の一部を抜粋・編集したものです。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

目のつけどころを変えて考えられるか？

じーっと眺めていてもわからないことが、目を向けるポイントを変えてみたら、パッと視界が開けたりします。

次の問題、その快感を味わえるでしょうか。

「2人の背比べ」 ある学校の生徒たちが、5人ずつ、5列になって並んでいる。

縦の列のなかでいちばん背の高い人をそれぞれ選んだところ、選ばれた5人のなかで最も背が低いのはAだった。 横の列のなかでいちばん背の低い人をそれぞれ選んだところ、選ばれた5人のなかで最も背が高いのはBだった。 AとB、背が高いのはどちら？ イラスト：ハザマチヒロ

ものすごく混乱しますね。

ふつうに考えたら列のなかで「いちばん背が高い」と選ばれたAに決まって……いや、でもAは背が高い人のなかではいちばん低身長なのか……。

一方で、Bは背の低い人のなかではいちばん高身長で……。

こんがらがってきました。

実物を見せてもらえたら一発でわかるのに。

しかし、目で見て確認できない状況でも真実を見抜けるのが論理的思考。

解けるはずです……たぶん。

次のページで、頭のいい人の考え方をお伝えします。

