きっかけは過去に起きた「緊急停止しない」という”想定外のトラブル”!?…命運を分けた福島原発「冷却装置」を巡る”最後の方針転換”

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

イソコンを巡る最後の方針転換――SR弁は、長きにわたり理由なくイソコンよりも先に作動するように設定されてきててきた。しかし、2009年2月25日に1号機で起きたトラブルをきっかけに、この方針が変更されることになる。東京電力が内部調査を求めて9ヵ月後に回答した文書により解き明かされた、当初の設計思想に先祖返りする方針転換とは。

『“SR弁”を優先させた理由を誰も知らなかった!?…40年経っても明かされない「方針転換」の謎』より続く。

イソコンを巡る最後の方針転換

イソコンを巡る最後の方針転換。それは、取材班に送られてきたメールが指摘した通り、事故の8ヵ月前の2010年7月に行われていた。

取材班が、内部調査を求めたことに応じて、東京電力が最終的に文書で回答してきたのである。メールを受けてから9ヵ月が経った2017年3月初旬のことだった。

変更のきっかけは、2009年2月25日に1号機で起きたトラブルだった。トラブルは、原子炉とタービンを結ぶ配管が異常振動を起こしたため、タービンバイパスの弁が閉じて、原子炉圧力が上昇。自動的に緊急停止するはずが、なかなか停止せず、最終的に手動で原子炉を止めたというものだった。

このトラブルを調べていくなかで、原子炉圧力が上昇し、すぐにSR弁が開いて原子炉圧力が下がったため、緊急停止する72.7気圧に達しなかったことが判明したという。

SR弁は、1981年に72.7気圧に達すると開くよう設定されたが、実は、少し幅をもたせて設定しているため、72.7気圧より低くても弁が開くことがあるという。2009年のトラブルのときは、原子炉圧力が上昇し、72気圧に近づいた段階で、SR弁が開いてしまったのである。

設定値の全面的な見直し

このトラブルを受けて、東京電力は、設定値の全面的な見直しを迫られた。

安全のためには、何らかのトラブルで原子炉圧力が上昇した場合、まず原子炉を確実に緊急停止する必要があった。このため、緊急停止する設定値をこれまでより低くすることを決めた。

東京電力は、イソコンとSR弁の作動する順番についても改めて議論した。そして、原発にトラブルが起きたとき、SR弁よりも先にイソコンを動作させたほうが、原子炉の水を失うことなく崩壊熱を冷やせることから、イソコンを優先すべきだという結論になったのである。

この結果、70気圧ある原子炉の圧力が何らかのトラブルで上昇した場合、まず70.7気圧に達したら原子炉が緊急停止。次いで71.3気圧になったらイソコンが起動して、原子炉を冷却することにしたのである。

SR弁の設定値は、イソコンより高い72.7気圧に設定された。1981年の方針転換から、約30年を経て、1号機が建設された当初の設計思想に先祖返りする方針転換だった。

