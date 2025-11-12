¡Ú³ô¼°»ñ»º50²¯±ß°å»Õ¡Û³ô¤ÇÂçÌÙ¤±¤·¤Æ38ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆFIRE¤·¤¿°å»Õ¤¬¡ÖÈ¾Ç¯¤ÇºÃÀÞ¡×¤·¤¿ÄËº¨¤ÎÍýÍ³
38ºÐ¤ÇFIRE¤·¤¿°å»Õ¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¡×
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç»ñ»º50²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ë3¤Ä¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤ò½é¸ø³«¡½¡½Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°å»Õ ·ó ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÉã¤¬°¦Ì¼¤ËÊû¤²¤ëÃø½ñ¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢49ºÐ¤ÇÇÙ¤È´ÎÂ¡¤Ø¤Î¤¬¤óÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â51ºÐ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿Åê»ñË¡¤ò°¦Ì¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ»ØÆî¡£ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤3¤Ä¤ÎÅê»ñË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ßÌµ¤·¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃø¼Ô¤è¤ê¡Ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
38ºÐ¤Î¤È¤FIRE¤ò·èÃÇ
·ëº§¤·¤ÆÌ¼¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢³ô¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î10Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¶ÐÌ³°å¤ò¼¤á¤¿¡£38ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
·¯¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ³ô¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄã²¼¡£ËÍ¤ÎÅê»ñÀ®ÀÓ¤Ï´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â³ô¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö°å»Õ¤Î»Å»ö¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö°ìÀ¸¿©¤Ù¤ë¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¤ÆÀì¶ÈÅê»ñ²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó¡×¤ËÆ´¤ì¤¿·èÃÇ
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¹ÔÆ°¤¬Áá¤¤¡£¶ÐÌ³°å¤ò¼¤·¤Æ¡¢Àì¶ÈÅê»ñ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÉ¤ó¤À¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥Ãø¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥¿¥¤¥¢¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎFIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¤À¤¬¡¢Æ±½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤è¤ê¤â¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¤ÆÍ·¤ó¤ÇÊë¤é¤½¤¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¤â³ô¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¼«Í³¤ÊÀ¸³è¡×
¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÀì¶ÈÅê»ñ²È¡×¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£Àì¶ÈÅê»ñ²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜ¤Ï¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²È»ö¤ä°é»ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·¯¤¿¤Á¤ÎÊì¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯Ê¬Ã´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢²È»ö¤â°é»ù¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¡£
ËÍ¤¬¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Êì¤µ¤ó¤È°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤ÎÅê»ñË¡¤Ï¡¢ËèÆü¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤ËÃ»´üÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃæÄ¹´ü¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¡¢¤È¤¯¤ËË»¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë