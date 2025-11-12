³ô¼°Åê»ñ¤Ç¡ÖÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈNGÈ½ÃÇ¡É¡ÄÇî»Î¹æ¼èÆÀ¼Ô¤â´Ù¤ë¥ï¥Ê¤È¤Ï¡©
¡Ö¸¤¤¿Í¡×¤¬95¡óÉé¤±¤ë¼Â¸³¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ä³ô¼°Åê»ñ¤Ç¾¡¤Ä¿Í¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï24²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ÏÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¯
Åê»ñ²ÈÃç´Ö¤Î´é¤Ö¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»ä¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÅê»ñ²ÈÃç´Ö¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÅê»ñ²ÈÃç´Ö¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´é¿¨¤ì¤Ï¡¢·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Î¿Í¡¢ºÇ¶á¡¢¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Íø±×¤ò½Ð¤»¤ëÅê»ñ²È¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¹
2022Ç¯¤Ë¶âÍ»Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¸ÜµÒ¤Î¤¦¤Á¡¢2020Ç¯3·î»þÅÀ¤ÎÂ»±×¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï30¡óÄøÅÙ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢70¡óÄøÅÙ¤Î¿Í¤¬¡¢Â»±×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö10¡óÄøÅÙ¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢Ì´¤Î¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤±¤ì¤É¡Ö¥é¥¯¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢³ô¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â·è¤·¤Æ¡¢¥é¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï70Ç¯´Ö³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¡¢ËèÆüµÏ¿¤ò¤Ä¤±¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÍø¤Ê¤Ï¤º¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥é¥ë¥Õ¡¦¥Ó¥ó¥¹¤Î¼Â¸³¡×
¤³¤Î¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡Ö¥é¥ë¥Õ¡¦¥Ó¥ó¥¹¤Î¼Â¸³¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥Ó¥ó¥¹¤Ï¡¢Çî»Î¹æ¤ò»ý¤Ä40¿Í¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢ Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ì¤ÐÅÒ¤±¶â¤Ï2ÇÜ¡¢¥Ï¥º¥ì¤¬½Ð¤¿¤éÅÒ¤±¶â¤ÏË×¼ý
£ ¸µ¼ê1000¥É¥ë¤Ç¡¢1²ó¤ËÅÒ¤±¤ë¶â³Û¤Ï¼«Í³
¤ ¥²¡¼¥à¤ò100²ó·«¤êÊÖ¤¹
6ËÜÅö¤¿¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Â¦¤ËÍÍø¤ÊÅÒ¤±¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ëè²ó100¥É¥ë¤«¤±¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¡¤Á60²ó¤Ç¥×¥é¥¹6000¥É¥ë¡¢Éé¤±4000¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¼ê»ý¤Á»ñ»º¤¬3000¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
