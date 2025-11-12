専門店を駆逐した「ダイソーのつり具」…釣りビギナー以外にも”刺さった”これだけの理由

大創産業が展開する100円ショップ「ダイソー」の業績が絶好調だ。今年6月に発表された2025年2月期の売上高は6765億円にのぼり、5年連続で増収を記録し、過去最高を更新。もちろん業界売上高、売上シェア（62％）1位を維持している。

そんなダイソーの好業績を下支えしているのが、数年前から商品展開に力を入れている「釣具」だ。一般的に生活雑貨やキッチン用品などをイメージしがちな同チェーンだが、意外にも釣り人たちの間で「専門店と遜色ない」と呼ばれるほど、釣具の商品が充実しつつあるという。

その勢いは、釣り業界全体が低迷する時代にあって、旧来の釣具専門店を駆逐するほど。どのようにしてダイソーは釣り人たちから支持を獲得したのだろうか。【前編記事】『ダイソーが釣具専門店を大量閉店に追い込んだ…業界を一変させた《100円釣具の価格破壊》』よりつづく。

「安かろう、悪かろう」はとっくに昔の話

そもそも、これまでの100円ショップと言えば、どうしても「安かろう、悪かろう」「安物買いの銭失い」のイメージがあった。当然、ダイソーの釣具に対しても、販売当初はそんな印象があってもおかしくないが、どのように払拭したのか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子氏が解説する。

「ダイソーで買い物をされている方ならご存じの通り、ダイソーの商品における100円の割合は年々減ってきています。200〜300円、500円、1000円の商品も当たり前になっています。表面的には昔より高くなったわけですが、価格のバリエーションが広がったぶん、商品の機能面やデザイン性の幅も広がり、結果として魅力的な商品も増えた気がします。

ダイソーの釣具を見てみると、下は100円のルアーから上は1000円のロッドやリールまで様々。これほど多種多様な釣具が展開できたのも、ダイソーが“100円均一”から脱却したからこそではないでしょうか。

もちろん、昨今の物価高からして消費者のデフレマインドは相変わらず根強いものです。それでも私の考えでは、ダイソーの価格帯は衝動買い向けの枠に入ってますし、『十分安い』というイメージに変化はさほどないと思います」

さらに、ダイソーが釣具専門店と比較したときに「強み」となる部分がある。

YouTubeの「レビュー動画」が追い風に

1つはコスト面での優位性だ。

一般的に釣り中級者以上をターゲットにしている釣具専門店やプロショップは、顧客ひとりひとりのニーズに応えるべく、商品もできる限りきめ細かく取り揃える必要が出てくる。そのため、在庫コストは膨らむのが常。また、釣り人に合わせて「24時間営業」を掲げる店も多いことから、人件費のコストもバカにならない。

一方、ダイソーの釣具ラインナップを見る限り「すぐに終売になる商品も多いなど、売れ筋を見ながら汎用性のあるものに絞っている」（前出・松崎氏）ことがよくわかる。一部のユーザーに需要があるような“尖った商品”は捨てる。そうすることで、わざわざ売り場面積を大きく取る必要もなく、在庫リスクも抑えることができるわけだ。

ダイソーのもう1つの強み、それはYoutubeとの親和性だ。松崎氏はこう指摘する。

「コロナ禍のタイミングでYouTubeを観る頻度が増えた人は多いと思いますが、その頃から感度の高い釣りYouTuberたちが、ダイソーの釣具をこぞってレビューしていました。この影響は大きかったのではないでしょうか。

釣り初心者の方は今の時代、ショップに行くよりも、まずYouTubeで検索する人は多い。そこで初めてダイソーの釣具を知って『100円ショップだし買ってみようか』という人もいたはず。また、実証動画を観たことで評価をあらためたという中級者以上の方たちも少なくなかったと聞きます。

何よりYouTuberにしても、ダイソー商品のレビュー動画は、コストが低く再生数が見込めます。しかも年々、商品のバリエーションが増えてネタに困らないと、良いこと尽くめですからね」

結果として、ダイソーの釣具を扱ったYouTubeの動画は爆発的に増え、瞬く間に業界全体に浸透したというわけだ。この好循環が維持される限り、たとえ釣り業界が縮小していっても、ダイソーの快進撃は続きそうだ。

