●朝から日中にかけて気温は10度以上上がるところも多く、寒暖差が大きい

●午後にかけて雲の目立つ空模様に

●あす13日(木)朝は中部や東部を中心に、一時にわか雨



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう12日(水)午前6時30分の気温です。

県内は山間部や日本海側を中心に10度を下回っていますが

きょう12日(水)もこの先、日ざしとともに気温が一気に上がります。



日中の最高気温は18度前後。これから日中にかけて気温は10度近く上がるところも多く、きょう12日(水)も寒暖差が大きくなります。

服装選びや体調管理など、十分気を付けてお過ごしください。

きょう12日(水)は午後にかけて少々厚い雲が目立ってくる予想です。





原因は、現在南シナ海を北上中の台風26号です。この先、台風26号は台湾を通過した後、あす13日(木)にかけて南西諸島に接近する予想です。

あす13日(木)には温帯低気圧に衰弱する見通しで、県内への大きな影響はないとみてます。





ただ大きく広がった雨雲が、あす13日(木)の明け方ごろ県内に流れ込む予想です。

雨の範囲は中部や東部を中心とみていて、あすの昼前には雨は概ね止んでいると見込んでいます。







県内は午前を中心に晴れる予想です。午後は次第に厚い雲が広がりますが、きょう12日(水)のうちは天気の大きな崩れはないと見込んでいます。



あす13日(木)の朝にかけて中部や東部で、一時にわか雨がありますが、日中は天気も回復し晴れ間が広がる予想です。週末にかけて概ね晴れの日が続きますが、朝と昼との寒暖差が大きくなると見込んでいます。

来週は一段と強い寒気の南下で、気温が急降下。師走先取りの冷え込みがやってくる見通しです。今のうちにしっかりと冬支度を進めていきましょう。





紅葉情報です。

標高の高い場所から山のふもとまで、紅葉が進んできています。週末にかけて日に日に色づく様子が楽しめそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）