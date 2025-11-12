「血が複雑すぎた」と自殺…『ばけばけ』小泉八雲の三男は「孤高の天才画家」だった、その激動の人生を知っていますか

溶岩のようなすさまじい絵を描き続けた人生

「絵を描くということは死闘である」

そんな謎の言葉を残してガス自殺をとげた画家がいる。小泉八雲とセツの三男、小泉清だ。油彩の絵肌は、焼け焦げた溶岩のようにゴツゴツと絵の具が盛り上げられている。キャンバスに、直接絵の具を塗り重ね、すさまじい絵を描き続けた。描いた題材は裸婦や風景が多い。

東京の市ヶ谷で生まれた小泉清は、早くから画家を志した。4歳で父が他界。12歳の頃には、ゴッホに憧れて画家を目指すようになった。

明治から大正にかけて雑誌『白樺』でゴッホが頻繁に紹介され、日本で初めてのブームが巻き起こっていた。清は近所のドイツ製のゴッホの画集を持っていた人から借りて興奮して眺めた、と語っている。かなり早いうちから画家に興味を持っていたことがわかる。

ちなみに同じように棟方志功は「わだばゴッホになる」と宣言し、中川一政もゴッホに傾倒し才能を開花させた。

さすらいのヴァイオリン弾きだった清

清は、八雲の教え子である會津八一によってその才能を見出され、1919（大正8）年に東京美術学校（現東京藝術大学）西洋画科に入学した。この頃の美術学校といえば1年先輩に佐伯祐三がいた。

しかし、在学中に、モデルを務めていたシヅという女性と結婚、学校も退学。その後は、京都の映画館でヴァイオリンを弾く仕事をしていた。先輩の画家、里見勝蔵によると、小泉家にはストラディバリのヴァイオリンがあったらしい。これは本当かわからないが、里見たちは弦楽四重奏曲を演奏するカルテットを結成し、毎週土曜日になると池袋の下宿に集まり、食事も忘れて深夜まで練習をつづけたという。

とにかく、絵画だけでなく芸術的な才能が溢れていた清は、大伯父である画家のリチャードや父、小泉八雲の芸術的センスを受け継いでいると思う。

ちなみに父の八雲は片目の視力を失っていたため、音に敏感であったと言われている。虫の声や太鼓の響き、雨や風の音など、日常の音の風景を敏感に感じ取っていた。もしかすると八雲と同じように音楽的感性が繊細だったかもしれない。

清は、30代で母親の遺産が入ったことで中野の鷺ノ宮駅近くに家を建て、アトリエを作った。そして、妻が営むビリヤード場を手伝いながら絵を描いた。午前中は、仕事。午後は絵を描くような日々を送っていたそうだ。

さらに、里見勝蔵の勧めもあって、絵画展に出品。46歳の時、ようやく画壇デビューした。翌年には、初の個展も銀座シバタギャラリーで開催。志賀直哉の推薦も受けた。

その後、画壇の重鎮であった梅原龍三郎にも認められ、国画会にも参加。次第に、活躍の場を広げていった。ぶつかるような原色を使い、すさまじい筆致で描いた。

日本の近代洋画は、ヨーロッパの絵画のさまざまな刺激を受けながら進化してきた。特に野獣派（フォーヴィスム）の影響が大きい。ゴッホ、マティス、ヴラマンクなど激しい色彩と大胆な筆致で荒々しくも力強い作品が、広く愛されてきた。

しかし、小泉清の絵は、野獣派という言葉だけでは語れないような気がしている。もっと深いアニミズムや禅のような悟りも感じる。岩肌のようなマチエールには、侘び寂びすら感じる。幽玄の世界だ。

荒い海を愛し描いた小泉清

50歳の頃には、八雲の思い出の地である松江を初めて訪問、隠岐島を巡るなどして、多くのスケッチを描いた。海が好きだった清は、たびたび千葉の房総を描いた。中でも「灯台のある風景」というモチーフを繰り返し、描いている。

灯台は、暗い海を照らし続け、船を安全に導く役割を担っている存在だ。 嵐の夜でも、決して消えない光のように、心に安らぎを与える存在。困難な状況、迷い、不安に直面した時、灯台の光は希望の象徴となる。清が繰り返し描いた「灯台のある風景」には、このような意味が込められているような気がする。

千葉の犬吠埼灯台を何度も同じ構図で描いている。岩の形が美しく、海がほどほどによく動いているのが気に入ったとも記している。島根県松江市にある小泉八雲記念館の小泉八雲旧居にも同じ構図の作品が展示されていた。

水泳が好きだった父の小泉八雲は、山陰の海でもよく泳いだが、焼津の深くて荒い海が特に気に入っていた。小泉清も同じように荒い波が打ち寄せる海を好んだということが興味深い。

妖怪的な表現を好んだ清の画風

裸婦も繰り返し描いている。しかし、清が描く油彩の裸婦は、どれも溶岩の塊のようでゴツゴツしている。絵画というより、むしろロダンの彫刻作品のようにも感じる。このまま絵の具を盛り上げ続けたら、立体的な彫刻になってしまう。

しかも、モデルの個人性を強調せず、普遍的な物質としての肉体であり、アノニマスだ。誰でもないことで、誰でもあるように感じる。

清が描いた裸婦像を最初に手に入れた時、肌の色が緑で塗られていたため、河童の肖像かと思っていた。手足は長く、顔も人間らしからぬ形相だ。額縁の裏を開けてよく見てみると、「裸婦像」と記されていた。

小泉八雲は、最初に英語教師として赴任した松江を「神々の国の首都」と呼んだ。妻のセツは幼い頃から物語を語り聞かされて育ち、八雲に日本の民話や怪談を繰り返し語って聞かせ、彼の創作活動を支えた。河童の物語も八雲に伝えたと言われている。

これは、あくまでも「裸婦」なのだが、きっと河童的なイメージも重ね合わせたように感じる。小泉清の絵画には、どこか妖怪的な表現があり、謎めいているところが気に入っている。現代における妖怪、人間でも自然でもない中間の存在を描こうとしていたのではないかと思う。

61歳の時、最愛の妻シヅが急逝。その2か月後、「血が複雑すぎたのだろう」という遺言を残し、自らの命を絶った。

小泉清の絵には、西洋絵画と割り切れない、アジア的な土着的感性、アニミズム、不完全さがある。

派手な原色ではあるが、ざらざらした絵肌には、日本庭園のような侘び寂びすら感じる。

清のゴツゴツと盛り上がった奇妙な絵画群は、西洋と東洋の間で揺れ動きながら、試行錯誤を繰り返した実験の絵画であり、飽くなき探究心の結晶なのだ。美とは何かを模索し続けた画家の魂のかたまりのようにも感じる。

小泉清の絵を見ると、古い洋館に迷い込んだ時のような、ときめきを感じる。それでいて、どこか日本の湿気を含んだような魔力がある。見えないものを見ようとした孤高の画家の壮絶な作品群は、これから再評価されていく予感がしている。

【もっと読む】小泉八雲が「怪談」を生む以前…じつは「レシピ本」を書いていた「意外な半生」と「左眼失明」という悲劇