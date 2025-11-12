自ら命を断つ子供の数が過去最多。漫画『夜廻り猫』には、彼らを救うヒントが隠されていた

2025年10月24日、政府は令和7年版自殺対策白書を閣議決定した。そこでは、昨年の自殺者数が2万320人と、1978年の統計開始以来、2番目の少なさであったという報告があった一方で小中高生の自殺者数は1980年以降、最多の529人だったことが明らかになった。

どうしたらこどもたちが自分の命を大切にして安心した日々を過ごすことができるのだろう。漫画『夜廻り猫』ではこどもたちの“涙の匂い”の物語も多く描かれている。

『夜廻り猫』は、深谷かほるによる心温まるハートフルな漫画。「泣く子はいねが〜」と夜の街を歩く猫・遠藤平蔵が、“涙の匂い”のする人間や動物のもとへ現れ、静かに寄り添う。平蔵の優しさにあふれた行動と言葉は登場人物だけでなく、読者もその温もりに包まれる。2015年からTwitter（現X）での連載を始めてすぐに話題に。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞も受賞した作品だ。

涙の痕跡はないけれど

「もしそこなおまいさん、泣いておるな？心で」 食事のしたくをする男性のもとへ訪れた平蔵（と重郎）が尋ねる。

男性に泣いている気配はない。

しかし彼は平蔵に、幼少期のことを話し始める。それは毎晩続く夫婦喧嘩のことだった。怒鳴り合いが始まると、彼は必死になってテレビを観始める。 しかし、激しい声は当然ながら耳に届く。

「子供はどうするの」

「二人はムリ」

「俺に祐介引き取れって？ 俺だってムリだ」

テレビの出演者がいくら面白いことを言っても、彼の耳には届かない。むしろ聞こえるのは、聞きたくもない両親の怒声だった――。

不出来

こどもにとって、親は生命線だ。その両親にいらないと言われたら、一体どこに身を置けばいいのか。彼はずっと親に愛されなかった自分を恥じて生きてきたという。 しかし時が流れ、男性は成長するうちに少しずつ気づいていく。 親が不出来だったということを。そしてたいていの人間は不出来であるということを。

幼少期に傷つけられた両親の言葉を忘れることはできないかもしれない。しかし、その気づきは救いを見出すことにつながるのではないだろうか。 完璧な人間なんて、果たしてこの世にいるのだろうか。親もまた、完璧ではなかったのだ。

このエピソードには、こどもの前で言い争いをする夫婦が登場した。大人の行動一つで、こどもの幸福度は変わるのではないだろうか。物語を客観的に見つめることで、実生活で起こる悩みの答えが浮かび上がってくるかもしれない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

構成・文／笹本絵里（FRaUweb編集部）

