

田んぼの上を飛び回るドローン＝2025年7月28日、北海道芦別市、大日向寛文撮影

令和の米騒動のなかで、生産を強化し、輸出を増やす戦略が関心を集めています。日本米の輸出を拡大するうえで、カギとなるのが、大規模で効率のよい米作りです。その可能性と課題は何でしょうか。すでに海外展開に踏み切った生産の現場を訪ねました。

■かつて炭鉱で栄えた北海道芦別市。同市内の農家でつくる芦別ライスでは、スマート農業を導入して作業効率と生産コストの削減に成功。従来の重労働が大幅に軽減され、輸出先も高級ホテルなどに広がっている。

■しかし、日本米の生産コストは米国産などと比べて高い。価格に敏感な中間層へ輸出先を拡大するには、さらなるコスト削減が必要となる。

■輸出を有事に対応する「第2の備蓄」と位置づける、というのが石破茂前首相が描いた青写真だった。将来に向けて、主食の米の生産基盤を維持していくためには、どうすればよいのか。輸出に積極的な生産者らを訪ねて考えた。

日本のコメ「専守防衛」転換のカギは 世界で戦うには9500円の壁

