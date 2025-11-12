AIにご執心のイーロン・マスクにテスラが驚愕の1兆ドル報酬案！ ただし下り坂の本業を立て直す12段階の超難関ミッション達成の条件つき

マスク氏が1兆ドルの報酬を得るための条件

先週開かれた米テスラの株主総会で、同社のイーロン・マスクCEOに最大1兆ドル（150兆円以上）相当の同社株式を報酬として譲渡する案が承認された。この記録的な報酬プランは、投票総数の75パーセント以上を占める圧倒的な賛成票で議決された。

米ウォールストリート・ジャーナルなど米メディアの報道によれば、このプランではマスク氏への報酬は今後の同社業績に連動して12段階に分けて支払われるという。

まず第1段階では、テスラの時価総額（企業価値）を現在の約1兆4000億ドルから2兆ドル（300兆円以上）へと引き上げると同時に、500億ドル（7兆5000億円以上）のEbitda（利息、税金、減価償却費などを差し引く前の利益）を達成する。これと共に、以下の業績要件の一つを満たす必要がある：「2000万台の新車EVを顧客に納入する」「100万台のヒューマノイド（人型ロボット）を販売する」「100万台のロボタクシー（自動運転タクシー）を運行させる」「1000万台分の自動運転サービスを有料サブスクとして一般ドライバーに販売する」

以上の条件をクリアしたとき、マスク氏には（第1段階として）3530万株が譲渡される。

これ以降も同様に超高水準の条件が何回も課され、それら全て（つまり12段階）の条件をいずれもクリアして最終的にテスラの時価総額が8兆5000億ドル（1280兆円以上）に達した場合、マスク氏には合計4億2400万株のテスラ株が譲渡され、それが（推定）1兆ドルに相当するという。

またマスク氏は現時点でテスラの発行株式全体の約15パーセントに当たる4億1400万株を保有しているが、（仮に12段階の条件を全てクリアした場合）新たに譲渡される4億2400万株を加えた合計8億3800万株は（その時点の）同社株全体の約25〜29パーセントに達する見通しという。

マスク氏はこれらのテスラ株を譲渡された時点で即その議決権を行使できるが、それらの株を仮に売ろうとした場合、株の取得時期に応じて7年半または10年など一定期間待たねばならない。

マスク氏の関心はEVよりもAI

この規格外れの報酬プランは、浮気性のマスク氏をなるべく長くテスラに引き止め、その間はCEOとして出来る限り一生懸命働いて貰おうとする、同社取締役会による「苦肉の策」と見られている（先週の株主総会が開かれる直前、マスク氏は「この報酬プランが承認されなければ自分はテスラを去る（CEOを辞める）」とする旨の脅しをかけていた）。

今年5月、マスク氏がトランプ大統領と喧嘩してDOGE（政府効率化省）を去ったとき、テスラの取締役、経営陣、株主らは欣喜雀躍した。

「これでマスク氏が（一方的に大金を使うばかりで大した見返りがない）政治と決別して、漸く本業のビジネス（つまりテスラの経営）に専念してくれる」と期待したからだ。

ところがDOGEを離脱したマスク氏が真っ先に向かったのは、EV（電気自動車）メーカーのテスラや宇宙開発企業のスペースXではなく、チャットボットGrokなど生成AIの開発を手掛ける（べく自ら創業した）xAIだった。

宿命のライバル、（OpenAIのCEO）サム・アルトマン氏に憎しみを募らせるマスク氏は、連日連夜xAIの社屋に泊まり込んで、同社CEOとして（OpenAIのChatGPTに対抗する）Grokなど自社製品の開発に陣頭指揮を執った。

その間、マスク氏がテスラ（本社テキサス州オースティン）の従業員と重要な仕事の話をする際には、彼らをxAI（本社カリフォルニア州パロアルト）の社屋に呼びつけて会議を開く程だった。

つまり今のマスク氏の最優先事項はAI開発であって、逆に「EVメーカーのテスラは二の次」という姿勢があからさまだったので、そうした現状を打開すべく同社の取締役会は特別仕立ての報酬プランを用意して株主総会にかけることにしたのだ。

最終的に支払いが決まったわけではない

ただ、今回首尾よく株主総会で議決されたものの、この最新の報酬プランが最終的に履行されるという保証はない。

と言うのも、2018年にマスク氏のために同じく株主総会で議決された前回の高額報酬プラン（このときは同じくテスラ株で3億400万株、1280億ドル相当）は、その後、一部株主から「報酬決定の手続きが不公正」などの理由で提訴され、今年1月デラウエア州の下級裁判所（Delaware Court of Chancery）で取り消しが命じられたからだ。

マスク氏などテスラ側はこの判決を不服として上訴し、現在は同州最高裁で（マスク氏への）前回の報酬プラン（1280億ドル相当）の可否が争われている最中だ。

そうした中、恐らく今回の（つまり最新の）超高額報酬プラン（1兆ドル相当）に対しても、たとえばCalPERs（カリフォルニア州職員退職年金基金）など今回の株主総会で反対（否決）に回った一部の機関投資家らが訴訟を起こし、その取り消しを求める可能性も無いとは言えない。

つまり（マスクCEOやその引き留めを狙うテスラにとって）最悪のケースでは、前回と今回の何れの超高額報酬プランも実際には履行されない可能性も残されている。

下り坂に入った本業を立て直すのは至難

また、仮にそれらの裁判を無事乗り切って、マスク氏への超高額報酬が支払われる手はずが整っても、同氏（に率いられたテスラ）がそのための条件をクリアするのは容易ではない。

冒頭で紹介したように、全部で12段階あるうちの最初の1段階をクリアするだけでも大変だ。この第1段階では、テスラの時価総額を現在の1兆4000億ドルから2兆ドルへと引き上げると同時に、「100万台の人型ロボットを販売する」などの業績目標も課せられている。

それを議決した先週の株主総会は、マスク氏とテスラ側にとって従来のEV事業から「（自動運転に必要な）AIや人型ロボットを中心とする次世代ビジネス」への信任投票と見られてきた。これに一応勝利したことで、マスクCEOが再び「やる気」を出してテスラの経営に取り組むことも十分あり得る。

が、それ以前に昨年のアメリカ大統領選でトランプ支持など慣れない政治にのめり込んだマスク氏は、「X(前Twitter）」などサイバー空間で極右陰謀論を肯定するなど過激な発言を繰り返してきた。

これらが災いして、比較的リベラルなドライバーが多いとされる（以前の）テスラの主要顧客層が離れるなど、今年第2四半期の世界市場における同社のEV販売台数は前年同期比で約13.5パーセント落ち込んだ。また進境著しい中国勢のメーカーに押されて、テスラは世界EV市場における首位の座を中国BYDに譲り渡した模様だ。

言わば下り坂にあるテスラが今後劣勢を挽回して、その企業価値を現在の1.4兆ドルから（第1段階の）2兆ドル、最終的には8兆5000億ドルへと高めることは、いかにカリスマ経営者のマスク氏と言えども至難の業と見られている。

歴史的な岐路に立つアメリカ

一方、以上の経緯を現在のアメリカが置かれた微妙な政治・社会情勢の一環として捉える向きもある。

ニューヨーク・タイムズ（NYT）紙はマスク氏への巨額報酬プランを、その直前に実施されたニューヨーク市長選の結果と対比する形で報じた。

この選挙では民主社会主義者を自認するイスラム教徒のゾーラン・マムダニ氏が、対立する（元ニューヨーク州知事の）アンドリュー・クオモ氏に18万票以上もの大差をつけて勝利した（因みに同氏の父親であるマリオ・クオモ氏もかつてニューヨーク州知事を3期12年も務めたことがあるなど、クオモ家は代々の政治的エリートとして知られる）。

マムダニ氏の選挙公約にはニューヨークで高騰する家賃の凍結、あるいは市内のバス代や児童保育費の無償化など社会主義的な政策が掲げられている。

今回のマスク氏の最大1兆ドル（150兆円以上）に上る巨額報酬プランがテスラの株主総会で圧倒的多数で承認される一方、ニューヨークでは月々の家賃や日々の食費にも事欠く多数の住民達が、そのように極限まで達した貧富の格差に怒りを募らせている。

それが今回の選挙結果に反映された形だが、これに象徴されるように現在のアメリカは歴史的な岐路に立っているとNYT記事は報じている。つまりマスク氏の1兆ドル報酬プランなど勝者総取りの極端な資本主義を加速させるのか、あるいは逆にマムダニ氏のように一転して社会主義的な方向に舵を切るかの岐路に立っているのではないか、というのだ。

マスク氏の真価が問われている

一方、当のマスク氏は「アメリカの貧困問題を解決し、全ての人々に高度な医療ケアを提供する唯一の手段は（テスラが開発・商品化を進めている人型ロボット）オプティマスだ」と主張する。

訳の分からない持論を展開する一方で、マスク氏は今年4月、ウィスコンシン州で実施された州最高裁判事の選挙で（マスク氏自身が設立した政治活動支援団体America PACを通じて）数千万ドルの資金を投じて（トランプ政権側に有利な）保守派候補を支援するなど、卒ない一面も覗かせている。

つまり富の集中が極限まで進むと、政治・司法体制までもがねじ曲げられる恐れがある。マスク氏の超高額報酬プランは驚嘆に値するが、同氏の真価が問われるのは、むしろその財力に支えられた強大なパワーを社会のためにどう使うかだろう。

