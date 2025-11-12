「大正解！」悪口を言われた娘が返した「賢すぎる一言」に13万バズ！心と外見の真理【ママリ】

「心がおブス」学童で悪口を言われた娘の返しに13万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはズボラかーちゃん(インスタ6万人)(@zubora_kachan)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんのお子さんは、友だちとトラブルを起こしたことはありますか？





投稿者のズボラかーちゃんさんは、わが子が「ブス」と友だちに言われてしまったところを目撃します。

学童で娘が「ブス」って言われたんだけど、「ごめんけどブスではない」って即答してて、毎日可愛いって言い続けた甲斐あったなと思った。しかも「そんなこと言う人は心のおブスだよ」まで決めてて完全勝利。



……ってとこまで見届けてから、全力で死角に隠れた。母、心の中でガッツポーズ。

自己肯定感があり、人間の本質を理解しているようなとても賢い返しです。これにはきっと相手は何も言い返せなかったはず。人の価値は見た目では決まりません。それがきちんと理解できるようになるには、家庭での教え方が大切ですよね。



この投稿に「子育て大成功すぎる」「自己肯定感は自分を守ってくれる盾ですね」などのリプライが寄せられました。自分をきちんと認めることができれば、相手にも同じようにできるはず。人付き合いの根幹について教えてもらったような投稿でした。

箸の使い方が苦手な息子、放課後デイで語った話に6万いいね

ご紹介するのはゆっこりん🦖🤍(@yukkorin225)さんが投稿したあるエピソード。子どもに思いを伝えるのは難しい。と諦めたり、悲観したり、つい気持ちを隠してしまうことはありませんか？うまく取り繕っているつもりでも、子どもは意外と鋭く親の気持ちを察しています。



投稿者のゆっこりん🦖🤍さん。お箸トレーニングの気持ちを、子どもに見抜かれていたと言います。

なんかさー、息子、お箸ちょっとだけ苦手なんだけどさ、デイで先生に「ママに教えてもらったことある？」って聞かれた時に、

「多分ら僕が偏食だから、食べるの嫌にならないようにうるさく言わないでいてくれたと思う」って言ったんだってー。

いや、そうなんだけどね。伝わってたのね、、

ここまで気持ちを見抜かれているとは驚きですね。子どもは思った以上に、鋭く親の気持ちを察するものです。自分が寄り添っていたつもりだったけど、実は逆に子どもが寄り添ってくれていた、ということがあるのかも。



この投稿に「お母さんの配慮に気づけている優しい子」「愛情が息子さんにちゃんと届いているんですね」などのリプライが寄せられました。言葉にしなくても、ちゃんと愛情は届ているんですね。これからも、子どもを信じて思い切り愛情を伝えてあげましょう。

「保育士さんって何食わぬ顔で…」→保護者が尊敬するすごさに9千いいね「強すぎ」「3年目から…」

日々小さな子どもたちと密接に関わる保育士さんたちは、風邪や胃腸炎など、さまざまな感染症に触れる機会が非常に多いはず。しかし、驚くほど毎日元気に仕事をしている姿を見ると、一体どうなっているのだろう？と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。話題の投稿がこちらです。

保育士さんてめちゃくちゃ体強くない？！

息子が保育園から風邪やら胃腸炎やら貰ってくるたびに我が家は全滅してヒィヒィ言ってんのに、保育士さんって何食わぬ顔で「大変でしたねぇ😢」っていつでも出勤してるよね…ほんと尊敬するわ…

本当に、尊敬に値しますよね。保育士さんたちは、常に感染リスクと隣り合わせの環境で、それでも笑顔を絶やさず子どもたちと楽しく過ごしています。そのプロ意識とタフさには、本当に頭が下がるばかりです。



この投稿には「30年近く働いてるベテラン先生胃腸炎すら移らなくなってきたって言ってた 強すぎる」「3年目から強くなりました」といったリプライがつき、保育士さんの体力に改めて焦点が当てられました。



毎日子どもたちの笑顔のために奮闘する保育士さんたち。タフとはいっても疲れることもたくさんあるはず。ゆっくり休んで笑顔でお仕事を頑張ってほしいですね。

