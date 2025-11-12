「質問のルールを守らない野党議員が多すぎる…」衆議院予算委員会で浮き彫りに、《質問通告》の限界

高市首相が、11月7日、衆議院予算委員会の答弁準備のために、午前3時に宿舎から公邸に移動したというというニュースが話題になった。私の大臣時代の経験も語りながら、国会改革の必要性を論じたい。

国民注視の予算委員会

国会の本会議での質疑応答は、各政党を代表する議員の質問に対して、総理大臣以下、閣僚が答弁する。これは、事前に役人が準備した答弁書をそのまま読んで終了する。答弁前に、官僚から内容の説明があるが、答弁書を読み上げるだけなので、答弁する側は楽である。

一方、問題なのは予算委員会である。NHKで生中継される場合もあり、いわば国会のハイライトであり、質問する議員は政府側をやり込めたり、政府から新たな答弁を引き出したりすれば、名声が高まる。逆に、適切な答弁ができない大臣は、評価が一気に下がる。

本会議と違って、議員は、政府側の答弁に納得できなければ、さらに質問して政府を追及する。大臣にすれば、二の矢、三の矢が飛んでくるということである。それを防ぐことができなければ致命的な失態となる可能性がある。

私は自民党参議院議員のとき、与党であったが、予算委員会で初質問をするときに、先輩の長老議員から、「参議院なので、野党よりも厳しい質問をせよ。必ず、二の矢、三の矢を放て」と指示されたものである。

党によって予算員会の質問者に指名されると、議員は、まず質問内容を考える。党を代表する内容の質問を指示されることもあるが、本会議と違って、予算委員会では、政党のサイズにもよるが、複数の議員が質問に立つので、基本的には議員個人が質問を組み立てる。質問時間の範囲内に収まるように、質問数を計算するのである。

私は、自分の専門である外交防衛や社会保障などを中心に質問することが多かったが、「質問内容が固まった」と連絡すると、関連する官庁から国会担当の役人が、質問内容を聞き取りに来る。これを、役人言葉で「問（もん）とり」という。

質問通告のルールが守られない現状

質問通告は、2日前まで、詳しく言うと、委員会開催日の2日前の昼まで（1日半前）に行うことになっている。それは、平成11年（1999年）に与野党で合意している。私は、国会議員になってから、このルールを厳守してきたので、役所からは大変感謝された。いかにルールを守らない議員が多いかということである。

令和5年（2023年）6月には、衆議院の議院運営委員会で、速やかな質問通告に努めることで合意している。

この流れについて、野党は、「2日前までに質問通告」は「速やかな質問通告」に変更されたとして、鬼の首を取ったようにはしゃいでいる。

現実には、正当な理由もないのに質問を遅らせる議員が多い。与野党で、2日、あるいは3日前までという期限設定を正式に決めたらどうか。そうしなければ、委員会直前の質問でも「速やか」と強弁することになる。

もちろん、北朝鮮がミサイルを発射したというような突発的な事件も起こりうるので、そのような事態について急遽質問するのは許容される。

私が厚労大臣のとき、年金記録問題が大きな政治問題となったが、野党の長妻議員などは、委員会開催の直前に山ほど質問書を出すという悪弊があった。酷かったのは、お昼休みに、午後からの委員会の質問を持ってくる。そうすると、昼休み（12時〜13時）に対応に追われて、大臣も役人も昼食すらとれないことになる。

今はSNSが普及しているので、国会中継を見ている国民が、質問している野党議員に「こういう問題もあるので、質問してくれ」とメールしてくるようなことがある。それにも対応する議員がいるので、質問通告のルールが守られないのである。

