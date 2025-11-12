激闘の末にワールドシリーズ（WS）を制したドジャース。大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）の日本人トリオが躍動したが、次にファンが見たいと願うのは"もう一つの世界一"である来春のWBC連覇のために3人が奮闘する姿だろう。だが、そこにはいくつもの壁が立ちはだかっている。

ドジャースが許可しなかったカーショーの出場

ドジャースの2年連続世界一の興奮冷めやらぬなか、「侍ジャパン」が始動した。来年3月の第6回WBCに向けて11月5日に宮崎入りした侍ジャパンは、12日まで同地で合宿を行ない、15〜16日には東京ドームで強化試合に臨む。

国内組の最終選考を経て、メジャーリーガーを加えた最終メンバーが確定するのは来年1月の予定だ。井端弘和監督はドジャースのメンバーについて、「こっちも強化試合があるので、（接触は）その後かなと思っている」と慎重な言い方をした。

次のWBCでは当然、大谷が二刀流、WSでMVPの山本がエース、ポストシーズンでブルペンに回った佐々木が抑えといった世界一トリオの揃い踏みが期待される。だが、実現へのハードルは高いというのだ。メジャーリーグに詳しいスポーツジャーナリストの友成那智氏が言う。

「まず山本ですが、WSこそ最終戦に"中ゼロ日"で登板してシリーズ3勝目をあげたものの、レギュラーシーズンはメジャーの主流である中4日の登板が一度もない。ドジャースはローテーションに苦慮しながら、山本をすべて中5日以上の登板間隔で起用しました」

故障を懸念しての起用法だが、それでも渡米1年目の昨年は上腕三頭筋のケガで60日間の故障者リスト入り。12年3億2500万ドル（約497億円）という投手史上最高額の超長期契約を結んでまだ2年目が終わっただけの状況では、ドジャースとしても慎重にならざるを得ないという。

「そもそもメジャーの各チームは、打者ならまだしも主力投手が春先に全力投球して故障リスクのあるWBC出場に積極的ではない。ドジャースも例外ではありません。前回WBCでは、ドジャース所属でサイ・ヤング賞3度受賞のクレイトン・カーショーが『保険』の問題により米国代表としての出場を断念した例がありました」（友成氏）

メジャー所属選手はWBC出場に際し、故障した場合の損害が補償される保険への加入をチームから求められるが、慢性的なケガを抱えるカーショーは審査に通らなかった。同様に審査に通らなかったタイガースの指名打者ミゲル・カブレラの場合、チームが保険なしでの出場を認めたが、ドジャースがカーショーに許可することはなかった。

「佐々木も同様です。今回のポストシーズンはブルペンの崩壊で抑えに回ったが、ドジャースはオフにブルペンの補強に動く。来季の佐々木は先発に戻す構想とされ、春先は貴重な準備期間。佐々木は前回WBCの2023年を含め、シーズン中の離脱が"恒例"になっているだけに、やはり慎重な判断になるのではないか」（友成氏）

超長期大型契約の呪縛

前回WBCは決勝戦前にチームメイトを鼓舞する「憧れるのをやめましょう」の台詞に象徴されるように、大谷がチームを引っ張った。

侍ジャパンへの思い入れは強く、前回はメジャーの日系選手の"スカウト"にまで奔走。それだけに山本や佐々木の出場を後押しすると考えるのが自然に思えるが、当の大谷の二刀流出場も危ぶまれる状況だという。

「前回もエンゼルスの開幕投手に決まっているなか、投手としての出場が可能か疑問視されていたが、フタを開けてみれば二刀流で大車輪の活躍。決勝は救援登板してチームメイトのマイク・トラウトを三振に切って取り、胴上げ投手にもなった。

しかし、その代償は大きく、WBCの流れのまま突入したシーズンは序盤こそ二刀流が快調だったが、夏場以降は疲労の蓄積が見え始め、8月に右肘の靭帯損傷が発覚。以降は投手としての登板を断念してシーズン途中で離脱した」（友成氏）

ドジャースからすれば大谷も超長期大型契約（10年7億ドル）を結んで来季が3年目。ワールドシリーズ制覇後の優勝パレードで大谷は「次のリングを獲る覚悟はできています。さあ、行こう！」と高らかに宣言して3連覇を誓った。弱小のエンゼルス時代はWBCが"世界一"を目指す唯一の道だったが、今は違う。

「大谷も前回の反省を活かしてハードルの低い打者だけの出場、それも日本での1次ラウンドは回避して米国の決勝ラウンドのみとなる可能性が高いのではないか」（同前）

当然ながら前回大会の年のようなかたちで大谷がシーズンを終える姿は見たくないが、WBCとWSの"ダブル世界一"も見たいと願うファンは多い。どのような決断が下されるのか、今オフ最大の注目となる。

